Abasolo, Guanajuato.- El municipio de Abasolo contará con una Unidad Municipal de Atención a Víctimas, luego de que el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado de Guanajuato firmaran un convenio de colaboración para fortalecer los servicios de apoyo a personas que han sido víctimas de algún delito.

El acuerdo busca acercar mecanismos de atención, orientación y acompañamiento a quienes atraviesan por situaciones que requieren apoyo institucional, además de facilitar su acceso a servicios desde el ámbito municipal.

Buscan acercar atención y orientación a las víctimas

A través de este convenio, ambas instancias establecerán un trabajo coordinado para fortalecer la atención a las personas afectadas por algún delito, procurando que reciban un trato cercano y respetuoso de sus derechos y dignidad.

La creación de esta unidad representa un mecanismo de colaboración entre los gobiernos estatal y municipal para brindar acompañamiento a quienes necesitan orientación y apoyo durante situaciones relacionadas con hechos delictivos.

Abasolo busca fortalecer el acceso a la justicia

El Gobierno Municipal señaló que este acuerdo permitirá reforzar la coordinación institucional y generar espacios de atención sensible y oportuna para las víctimas.

Con esta acción, la administración municipal refrendó la importancia de trabajar en conjunto con el Gobierno del Estado para impulsar mecanismos que contribuyan al acceso a la justicia y permitan acercar los servicios de atención a la población.