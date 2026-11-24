San Felipe, Guanajuato.- Un hombre sin vida, atado de pies y manos y con disparos fue localizado en un camino de terracería frente a la comunidad de Capetillo en San Felipe. De acuerdo con la información oficial, la víctima también tenía una cinta roja enredada en la cabeza.

El hallazgo fue reportado por una persona que pasaba por el camino entre La Estancia del Cubo y Buena Vista alrededor del mediodía. Protección Civil revisó los signos vitales de la víctima que se encontraba boca abajo, pero se confirmó su muerte.

Elementos de la Fiscalía del estado acudieron al recibir el informe, al igual que la Unidad de Traslado de Indicios. El SEMEFO se llevó el cuerpo para la necropsia correspondiente a fin de identificar al hombre.

Hasta el momento se mantiene las investigaciones para esclarecer los hechos.