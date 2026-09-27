San Miguel de Allende la mejor ciudad del mundo

San Miguel de Allende, Guanajuato.- Por tercer año consecutivo, San Miguel de Allende fue elegida la Mejor Ciudad del Mundo en los World’s Best Awards 2026 de la revista Travel + Leisure. San Migel de Allende quedó por encima de ciudades como Kioto, Chiang Mai, Hoi An y Oaxaca. Los lectores la eligieron también como la mejor ciudad de México.

Un centro histórico que enamora

El recorrido en San Miguel de Allende, empieza en el Jardín Principal, frente a la Parroquia de San Miguel Arcángel que son su fachada neogótica de cantera rosa es una de las imágenes más fotografiadas del país.

Las calles empedradas llevan a casonas coloniales, galerías de arte, tiendas de diseño y terrazas con vista a las cúpulas de la ciudad, eso por mencionar una parte de este municipio de Guanajuato.

Ruta de fe: Atotonilco

A unos minutos del centro está el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco que sus murales le valieron el apodo de “la Capilla Sixtina de América“, siendo parte del Patrimonio de la Humanidad, siendo un sitio clave de la Independencia, porque de ahí el cura Miguel Hidalgo tomó el estandarte guadalupano en 1810.

Vino, cocina y bienestar

La oferta de enoturismo es uno de los atractivos más reconocidos de San Miguel con Los viñedos de los alrededores que ofrecen catas, recorridos y comidas entre las vides. En la ciudad, la gastronomía va de la cocina tradicional mexicana a restaurantes de autor de nivel internacional, subrayando que para descansar, las aguas termales de la zona y los jardines del Charco del Ingenio completan la experiencia.

Destino de congresos y negocios

San Miguel de Allende también atrae al turismo de reuniones y en este año es sede de Meeting Place México, que el encuentro más importante de la industria de reuniones del país que busca reafirmas un lugar tanto para el viajero de placer como para empresas que buscan sedes para congresos, convenciones y bodas.