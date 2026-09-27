Riña termina en balacera y deja dos muertos en San Luis de la Paz

San Luis de la Paz, Guanajuato.- Dos hombres perdieron la vida durante la madrugada de este domingo tras una riña registrada en un punto cervecero ubicado sobre la carretera federal 110, en la salida hacia Dolores Hidalgo.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, a la altura del kilómetro 1, donde se encontraba un grupo de personas conviviendo. De acuerdo con el reporte preliminar, durante el pleito se habrían realizado detonaciones de arma.

Al llegar al lugar, elementos de Seguridad Pública Municipal localizaron a dos hombres sin vida, por lo que procedieron a acordonar el área y resguardar la escena.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y peritos criminalistas recabaron indicios para establecer cómo ocurrió el enfrentamiento.

Hasta el momento, las víctimas permanecen sin ser identificadas. Los cuerpos fueron trasladados por el Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.