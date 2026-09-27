Irapuato moderniza semáforos y suma 32 kilómetros de ciclovías para mejorar movilidad

Irapuato, Gto.- La movilidad en Irapuato incorpora tecnología, transporte adaptado e infraestructura ciclista como parte de una estrategia para mejorar los traslados cotidianos y hacer más eficiente la circulación en la ciudad.

Durante la administración encabezada por la presidenta municipal Lorena Alfaro García, uno de los principales proyectos ha sido la modernización del sistema semafórico, con la intervención de 160 intersecciones.

Tecnología para agilizar el tránsito

El proyecto incluyó estudios de ingeniería de tránsito, actualización de controladores, detectores vehiculares, sistemas de respaldo de energía, cámaras de monitoreo vial y Paneles de Mensaje Variable.

También se realizaron acciones de regulación para mejorar la operación de los principales corredores viales.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, estas acciones permitieron reducir los tiempos de recorrido en vialidades estratégicas como los bulevares Solidaridad y Díaz Ordaz, con una mejora en la fluidez de los desplazamientos.

Transporte adaptado y ciclovías

La estrategia de movilidad también contempla alternativas para personas con discapacidad mediante el programa TRAIN, orientado a brindar opciones de traslado adaptado.

A la par, el municipio impulsa la movilidad no motorizada y actualmente cuenta con 32 kilómetros de ciclovías.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal plantea un modelo de movilidad que combina tecnología aplicada al tránsito, transporte adaptado e infraestructura para el uso de la bicicleta, como parte de los objetivos establecidos en el Programa de Gobierno Municipal y la Estrategia Irapuato 27.