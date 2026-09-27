Guanajuato atiende a 299 mujeres víctimas de violencia vicaria en 2026

Guanajuato, Gto.- En lo que va de 2026, la Secretaría de las Mujeres de Guanajuato ha brindado acompañamiento integral a 299 mujeres víctimas de violencia vicaria, una forma de violencia en la que hijas, hijos, familiares o bienes son utilizados para causar daño a la víctima.

Las agresiones pueden incluir amenazas, chantajes, manipulación de las hijas e hijos, incomunicación, violencia económica y el uso de procesos judiciales como mecanismo de presión.

¿Qué es la violencia vicaria?

La violencia vicaria puede manifestarse cuando una persona agresora utiliza a las hijas o hijos para afectar a la madre, por ejemplo, al amenazar con impedir la convivencia, retener u ocultar a los menores, condicionar obligaciones alimentarias o provocar rechazo hacia la madre mediante manipulación.

En Guanajuato, la violencia vicaria está tipificada como delito en el Código Penal estatal. La legislación establece penas de tres a siete años de prisión, además de multas y la posibilidad de privar o suspender los derechos de patria potestad, tutela o custodia, según el caso.

Atención psicológica y jurídica

La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas, señaló que atender esta problemática requiere justicia, prevención y acompañamiento para las mujeres que enfrentan este tipo de violencia.

La dependencia ofrece atención psicológica y social, así como acompañamiento jurídico especializado para mujeres y sus hijas e hijos.

Entre los mecanismos de apoyo se encuentra la Línea 075, que brinda orientación y atención las 24 horas, además de los equipos multidisciplinarios que acompañan los procesos emocionales y legales.

La Secretaría también señala que identificar las señales de violencia es un primer paso para buscar ayuda y ejercer el derecho a una vida libre de violencia.

El Gobierno estatal mantiene estos servicios como parte de las acciones de atención a mujeres víctimas de violencia, mientras que la legislación vigente establece mecanismos de protección y sanciones para los casos de violencia vicaria.