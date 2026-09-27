Ataque armado deja un hombre herido en El Ranchito, Irapuato

La agresión ocurrió la noche de este sábado en el cruce de las calles 15 de Septiembre y Victoria

Redacción Notus27 septiembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre resultó herido por impactos de arma durante un ataque registrado la noche de este sábado en la colonia El Ranchito.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 9:40 de la noche, en la esquina de las calles 15 de Septiembre y Victoria.

Tras el ataque, el hombre quedó tendido sobre la banqueta, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrieron los hechos y no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima o el estado de salud que presenta.

Las autoridades correspondientes deberán realizar las investigaciones para esclarecer la agresión y determinar cómo sucedieron los hechos.

Redacción Notus27 septiembre, 2026

Redacción Notus

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