San Miguel de Allende, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de San Miguel de Allende realizó más de 40 actividades por el Día de Muertos en colonias y comunidades, superando las 26 inicialmente previstas. La respuesta de las familias permitió ampliar la programación y fortalecer la convivencia, la preservación de las tradiciones y el aprovechamiento de los espacios públicos.

Llevan actividades culturales a colonias y comunidades

A través de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social, las celebraciones llegaron a diferentes localidades del municipio con concursos infantiles, actividades culturales y encuentros vecinales.

La programación involucró a niñas, niños y adultos en actividades enfocadas en preservar las tradiciones mexicanas y fortalecer la participación comunitaria.

Carlos Alberto Calderón, director de Bienestar y Desarrollo Social, destacó que el interés de los habitantes fue determinante para ampliar el número de eventos.

«La gente quiere participar, la gente nos pide que les llevemos estos eventos a su colonia, a su comunidad», explicó el funcionario.

Esta respuesta permitió extender las actividades más allá de lo previsto y acercar los programas comunitarios a distintos puntos de San Miguel de Allende.

Combinan tradiciones con recuperación de espacios públicos

La estrategia también incluyó el aprovechamiento de espacios públicos rehabilitados para promover la convivencia entre las familias.

En la comunidad de La Campana, una de las celebraciones se realizó en una cancha de usos múltiples que había sido rehabilitada aproximadamente dos meses antes.

Los trabajos incluyeron mejoras en iluminación, tableros, aros y porterías.

El espacio fue utilizado para desarrollar actividades sociales y culturales. Esto muestra cómo la recuperación de infraestructura puede complementarse con programas que fomenten la participación de los habitantes.

Bajo la visión de gobierno de El Modelo San Miguel, impulsada por el presidente municipal Mauricio Trejo, estas acciones buscan que el mejoramiento de los espacios comunitarios también genere oportunidades de encuentro y convivencia.

Habitantes reconocen actividades para preservar tradiciones

En La Palmilla, donde se realizó por primera vez un concurso infantil de catrinas, habitantes destacaron la importancia de acercar este tipo de celebraciones a las comunidades.

David Aurelio Martínez, vecino de la localidad, agradeció la realización de estas actividades. Además, reconoció su contribución a la conservación de las costumbres mexicanas.

«Pues más que nada de antemano este de agradecerle por estos eventos y pues sirven para que no se pierdan las tradiciones de aquí de nuestro México», expresó.

La combinación de identidad cultural, participación familiar y recuperación de espacios públicos forma parte de la estrategia municipal para fortalecer la vida comunitaria y preservar las tradiciones.

Preparan posadas navideñas en San Miguel de Allende

Tras concluir las actividades del Día de Muertos, el Gobierno Municipal prepara las tradicionales posadas navideñas.

Con esta programación, la administración municipal busca dar continuidad a los encuentros familiares y las actividades de convivencia en colonias y comunidades.