México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los criterios para el registro de candidaturas a diputaciones federales en el proceso electoral 2026-2027. El acuerdo establece que los partidos políticos y coaliciones deberán postular al menos 54 fórmulas de grupos históricamente discriminados, además de cumplir con las disposiciones constitucionales de paridad de género.

INE establece 54 candidaturas para grupos prioritarios

De acuerdo con los criterios aprobados, los partidos políticos nacionales y las coaliciones deberán distribuir las 54 fórmulas de la siguiente manera:

34 fórmulas de personas indígenas.

4 fórmulas de personas afromexicanas.

8 fórmulas de personas con discapacidad.

3 fórmulas de personas de la diversidad sexual.

5 fórmulas de personas migrantes mexicanas residentes en el extranjero.

Durante la sesión, la consejera Carla Humphrey Jordan señaló que el acuerdo establece los criterios y plazos para el registro de candidaturas. También busca garantizar los principios de igualdad, no discriminación y paridad de género mediante acciones afirmativas.

“Considero de la mayor relevancia que este Instituto siga avanzando hacia la construcción de una democracia más incluyente y representativa mediante la aprobación de acciones afirmativas a favor de estos grupos”.

Sin embargo, la consejera advirtió que mantener el mismo número de postulaciones del proceso anterior no garantiza plenamente el principio de progresividad de los derechos humanos.

Por ello, consideró necesario fortalecer gradualmente estas medidas para ampliar la representación política de los grupos históricamente discriminados.

Establecen nuevas reglas de paridad de género

El acuerdo también incorpora disposiciones para garantizar la paridad de género en la integración de las candidaturas a diputaciones federales.

Entre los criterios aprobados se establece que las fórmulas deberán integrarse por personas del mismo género. También se permitirá registrar fórmulas mixtas cuando la candidatura propietaria corresponda a un hombre y la suplencia a una mujer.

En los casos donde los partidos postulen un número impar de candidaturas, la fórmula restante deberá estar integrada por mujeres.

Además, las listas de diputaciones por el principio de representación proporcional que fueron encabezadas por hombres en el proceso electoral 2023-2024 deberán ser encabezadas por fórmulas integradas por mujeres en 2026-2027.

INE fija fechas para el registro de candidaturas

El acuerdo aprobado también establece los plazos para que los partidos políticos presenten sus solicitudes de registro de candidaturas.

Las fechas contempladas son las siguientes:

22 al 29 de marzo de 2027: presentación de solicitudes de registro de candidaturas.

26 de marzo de 2027: fecha límite para solicitar ante el Consejo General el registro supletorio de candidaturas de Mayoría Relativa.

3 de abril de 2027: celebración de las sesiones especiales para el registro de candidaturas.

6 de mayo de 2027: fecha límite para presentar renuncias que permitan realizar sustituciones.

7 de mayo de 2027: a partir de esta fecha procederá la cancelación del registro de la candidatura correspondiente.

Acciones afirmativas aumentan representación política

En otro punto de la sesión, el INE informó sobre el cumplimiento de las disposiciones ordenadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relacionadas con la evaluación de las acciones afirmativas, la accesibilidad de la información para personas con discapacidad y las consultas a los grupos beneficiarios.

Como parte de este proceso, se incorporaron estudios especializados elaborados por la Universidad Nacional Autónoma de México y El Colegio de México.

Los resultados señalan que las acciones afirmativas han contribuido a incrementar la representación política de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y mexicanas residentes en el extranjero en los órganos legislativos federales.

Sin embargo, los estudios también identificaron que este avance no necesariamente se refleja en una mayor representación sustantiva.

Esto significa que la presencia de integrantes de estos grupos en los espacios legislativos no garantiza por sí misma la presentación de iniciativas, reformas, presupuestos o decisiones relacionadas con sus derechos y necesidades.