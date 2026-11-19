San Felipe, Guanajuato.- El cuerpo de una persona fue localizado sin vida durante los primeros minutos de este jueves sobre la carretera del libramiento San Felipe–Villa de Reyes, con dirección hacia San Luis Potosí. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del fallecimiento.

De acuerdo con los reportes policiales, el hallazgo ocurrió alrededor de las 00:07 horas. En ese momento, elementos de la Policía Estatal de Caminos, solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911 tras detectar a una persona tendida sobre la carpeta asfáltica. Esto ocurrió a la altura del sector Sur, en el cuadrante Rural 4 sobre el Libramiento San Felipe – Villa de Reyes, San Luis Potosí.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal en calidad de acompañamiento para los cuerpos de rescate, quienes encontraron en el punto a dos unidades de la Policía Estatal de Caminos resguardando la escena a la espera de los servicios médicos.

Minutos más tarde, alrededor de las 00:27 horas, arribó una ambulancia de Protección Civil. Tras realizar la valoración correspondiente, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Sin embargo, en el lugar no se pudo precisar si el deceso fue producto de un atropellamiento o de otra circunstancia.

La zona permaneció bajo resguardo de la Policía Estatal de Caminos en espera del arribo de los agentes de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes se encargaron de procesar la escena.