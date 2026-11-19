Pueblo Nuevo, Guanajuato.- El gobierno de Pueblo Nuevo invitó a sus habitantes a un fin de semana con eventos culturales y deportivos. Las actividades comienzan este viernes 20 de noviembre con un desfile para celebrar la Revolución y concluyen el domingo 22 con la presentación de grupos musicales en honor a la Virgen Santa Cecilia.

Los neopoblanos vivirán un ambiente familiar de fiesta, tradición y entretenimiento con desfile, una carrera, danza folclórica, caravana de emprendimiento y festejos religiosos.

De acuerdo con el calendario, las actividades serán:

Tradicional desfile revolucionario

Viernes 20 de noviembre a las 10 de la mañana, iniciando en el arco esquina Manuel M. Moreno y 5 de Mayo. Contará con la participación de instituciones educativas y agrupaciones deportivas del municipio.

Carrera y trote nocturno Neón

Viernes 20 de noviembre a las 7 y media de la noche. La salida será de la Unidad Deportiva. Se exhorta a participar caminando, corriendo o en bicicleta llevando disfraces y accesorios neón.

8vo Encuentro Nacional de Danza Folclórica “Tierra de mis amores”

Sábado 21 de noviembre a las 7 y media de la noche. Se presentarán grupos de baile del Estado de México y Zacatecas en la Plaza Constitución.

Caravana del emprendimiento

Domingo 22 de noviembre a las 8 de la mañana. El evento será en los Portales de la Plaza Constitución y habrá música todo el día en el kiosco.

Festejos en honor a la Virgen Santa Cecilia

Domingo 22 de noviembre desde las 8 de la noche. Grupos musicales locales y de la región amenizarán el evento para cerrar con broche de oro.