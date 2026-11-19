Irapuato, Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato realizará una jornada gratuita de vasectomías sin bisturí este sábado 21 de noviembre en Irapuato. La atención estará dirigida a hombres interesados en la planificación familiar y se brindará en el CAISES Galaxia El Naranjal.

Ofrecerán vasectomías gratuitas en Irapuato

La jornada es organizada por la Secretaría de Salud de Guanajuato, a través de la Jurisdicción Sanitaria VI, con el propósito de acercar los servicios de salud reproductiva y fomentar la participación de los hombres en las decisiones familiares.

La actividad se realiza en el marco del Día Mundial de la Vasectomía, que se conmemora el tercer viernes de noviembre. Con ello, la dependencia busca promover la planificación familiar mediante información confiable y alternativas anticonceptivas.

La doctora Deborah María Dueñas Aguado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria VI, destacó la importancia de ofrecer espacios de atención y orientación para que más hombres conozcan los beneficios de este método.

Señaló que tomar decisiones informadas sobre la salud reproductiva también significa cuidar a la pareja y a la familia, pues la prevención de embarazos no planeados es una responsabilidad compartida.

¿Qué debes saber sobre la vasectomía sin bisturí?

La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente para hombres que han decidido no tener más hijos.

El procedimiento es ambulatorio, no requiere hospitalización y debe realizarse después de recibir orientación médica.

Entre sus características, la Secretaría de Salud destaca que es un método seguro y eficaz, que no afecta el desempeño sexual ni la producción de hormonas masculinas.

Sin embargo, es importante recordar que la vasectomía no protege contra las infecciones de transmisión sexual.

¿Dónde solicitar información para la jornada?

Los hombres interesados pueden acudir a su Centro de Salud de la Gente o consultar las redes sociales de Facebook de la Jurisdicción Sanitaria VI Irapuato.

A través de estos medios podrán recibir orientación sobre los requisitos y la atención para participar en la jornada del 21 de noviembre.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Salud busca acercar servicios gratuitos, resolver dudas y eliminar los mitos que todavía existen alrededor de la vasectomía.

La dependencia también busca impulsar una cultura de salud reproductiva en la que mujeres y hombres participen por igual en las decisiones que impactan su proyecto de vida y bienestar familiar.