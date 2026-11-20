San Miguel de Allende, Guanajuato.- San Miguel de Allende comenzó los preparativos para la temporada navideña con la instalación de 4 mil 150 estrellas y 394 series de luces que decorarán el Centro Histórico y distintos espacios emblemáticos de la ciudad, con el objetivo de ofrecer un ambiente festivo a habitantes y visitantes.

Calles y espacios emblemáticos tendrán decoración navideña

Los trabajos están programados desde el 17 de noviembre y estarán a cargo del área de Alumbrado Público, con el apoyo de Limpia y de la Dirección de Servicios Públicos y Calidad de Vida.

La decoración llegará al Jardín Principal y a calles como Hidalgo, Canal, Cuna de Allende, Jesús, Relox, Umarán, Correo, Diez de Sollano, San Francisco, Mesones, Corregidora y Aldama.

También se colocarán series navideñas en la Antigua Presidencia, Juárez, Mesones, San Francisco y Colegio.

Estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno municipal encabezado por Mauricio Trejo para conservar las tradiciones, cuidar los espacios públicos y fortalecer el atractivo turístico de San Miguel de Allende.

Navidad impulsará la actividad turística y comercial

La temporada decembrina representa una oportunidad para que familias y visitantes disfruten de la arquitectura, gastronomía, artesanías y tradiciones que distinguen a este destino guanajuatense.

Además, las celebraciones navideñas generan expectativas para los comercios, restaurantes, artesanos y prestadores de servicios que forman parte de la actividad económica local.

La preparación de la ciudad también se vincula con el denominado Modelo San Miguel, que busca integrar los servicios municipales, la identidad cultural y el turismo.

Esta visión se ha reflejado en otras acciones, como el reconocimiento Escoba de Oro por los trabajos de limpieza urbana y la realización de más de 40 actividades de Día de Muertos en colonias y comunidades.

Con estos preparativos, San Miguel de Allende busca recibir las fiestas decembrinas con espacios iluminados y decorados, donde habitantes y turistas puedan convivir y disfrutar de las tradiciones que distinguen a la ciudad.