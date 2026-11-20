Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- El Grupo Pedal y Fibra prepara la presentación de su temporada 2026 con la puesta en escena “Divina Crisis”, un proyecto que llegará al Teatro de la Ciudad del miércoles 25 al sábado 28 de noviembre, con funciones programadas a las 8:00 de la noche, la actividad contará con la participación de distintas instituciones y asociaciones, distribuidas durante las cuatro jornadas de presentación.

Para el miércoles 25 de noviembre se contempla la participación de Femenal, Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, Parroquia del Espíritu Santo, Clima, Ericka y DIF Irapuato.

El jueves 26 estarán presentes Los Planes de Alonso, Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, Parroquia de San Pedro, Instituto Down y ESTAG.

Mientras que el viernes 27 participarán Juan Pablo Cabrera, Dehusex, Mi Hogar AR, Provisi, Gladys Miranda, Voces Unidas por la Vida, Parroquia de San Felipe de Jesús, Misol y DISMAAR A.C.

Finalmente, el sábado 28 se contará con la presencia de Unidos Llevando Sonrisas, Verónica Blanco, CIVI, Ayudando a Ayudar, Casa Cuna, Casa de las Niñas de Jesús y Esperanza en Movimiento.

El donativo general anunciado es de 100 pesos por persona. Las funciones comenzarán a las 8:00 de la noche. Uno de los beneficiarios de esta iniciativa será Juan Pablo Hernández, quien enfrenta una situación de salud compleja al ser paciente con insuficiencia renal crónica terminal y cáncer, además de vivir con discapacidad intelectual, discapacidad motriz y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A través de esta actividad se busca sumar esfuerzos y brindarle apoyo