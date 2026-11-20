Apaseo el Alto-Grande, Guanajuato.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, realizó una gira de trabajo por Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, donde inauguró la segunda planta de Nissin Foods en México y puso en marcha la construcción de dos unidades médicas. También encabezó actividades de reconocimiento a estudiantes y supervisó obras de infraestructura urbana.

Nissin Foods amplía sus operaciones en Guanajuato

Como parte de la gira, la mandataria estatal participó en la inauguración de la nueva planta de Nissin Foods, ubicada en el Parque Industrial Colinas de Apaseo el Grande. Se trata de la segunda instalación de la empresa japonesa en México.

La planta incorpora tecnología de última generación, sistemas automatizados de almacenamiento y vehículos autónomos. Desde Guanajuato se ampliará la producción de Cup Noodles y comenzará la fabricación de ramen instantáneo en bolsa para abastecer los mercados de México y Centroamérica.

Durante el evento, Libia Dennise destacó que esta inversión fortalece la industria alimentaria y genera oportunidades para el talento guanajuatense.

Con este proyecto, Guanajuato suma 87 inversiones durante la actual administración, por un monto de 6 mil 947.88 millones de dólares y 22 mil 193 empleos comprometidos. Estas cifras representan un avance del 86.85 por ciento de la meta sexenal de atracción de inversiones.

Por su parte, Koki Ando, presidente y CEO de Nissin Foods Holdings, destacó la importancia de desarrollar productos de acuerdo con los gustos de las familias mexicanas.

“Desarrollar productos en México, fabricarlos en México y crecer junto con México: esa es la visión que aspiramos alcanzar”, expresó.

Luis Javier Gómez, presidente y CEO de Nissin Foods de México, señaló que la nueva planta representa una apuesta de largo plazo por el país y Guanajuato.

En la inauguración también participaron el embajador de Japón en México, Kozo Honsei; el cónsul general de Japón en León, Takero Aoyama; la secretaria de Economía estatal, Cristina Villaseñor Aguilar, y el alcalde de Apaseo el Grande, José Luis Oliveros Usabiaga.

Construirán dos unidades médicas en comunidades de la región

Como parte de las acciones para ampliar los servicios de salud, la gobernadora puso en marcha la construcción de dos Unidades Médicas de Atención Primaria a la Salud (UMAPS).

La primera estará ubicada en la comunidad de Obrajuelo, en Apaseo el Grande. El proyecto contempla una inversión de 28 millones de pesos para obra y 2.4 millones para equipamiento, con un presupuesto total de 30.4 millones de pesos.

La unidad beneficiará a habitantes de Obrajuelo y otras 19 localidades de la zona, donde viven más de 3 mil 200 personas.

Durante el arranque, Libia Dennise destacó la importancia de acercar los servicios médicos a las comunidades y atender las necesidades de sus habitantes.

La segunda unidad médica se construirá en San Bartolomé de Aguas Calientes, en Apaseo el Alto, con una inversión estatal de 25 millones 760 mil pesos.

Esta obra beneficiará a 5 mil 552 habitantes de nueve localidades, entre ellas Marroquín, San Nicolás, San Vicente y Ojo de Agua de Espejo.

El proyecto contempla dos consultorios de medicina general, áreas de vacunación, hidratación y curaciones, así como espacios para la atención de pacientes y servicios complementarios. Su conclusión está prevista para agosto de 2027.

La gobernadora explicó que la construcción responde a una solicitud de las familias, quienes durante años recibieron atención médica en espacios provisionales de la Casa Parroquial, debido a los daños estructurales de la antigua unidad.

La obra se realizará con recursos 100 por ciento estatales, mediante la estrategia Manos a la Obra.

Reconocen a estudiantes y anuncian entrega de sudaderas escolares

La gira también incluyó el evento “¡Este es tu momento!”, realizado en el Telebachillerato Comunitario de San José Agua Azul, donde se reconoció el talento y la creatividad de estudiantes de educación media superior.

En el encuentro participaron alrededor de 300 estudiantes y docentes. Además, se premió a los ganadores del Sexto Encuentro para la Permanencia Escolar en Educación Media Superior y se reconoció a jóvenes que participaron en actividades de emprendimiento.

La gobernadora felicitó a quienes utilizaron canciones y cómics para promover la importancia de continuar sus estudios de preparatoria.

Durante el evento, Libia Dennise anunció la entrega de 140 mil sudaderas escolares para estudiantes de preparatorias públicas de Guanajuato. El programa busca fortalecer la identidad escolar y apoyar a los jóvenes durante la temporada de bajas temperaturas.

También destacó que, en los primeros dos años de su administración, se han abierto 72 nuevas preparatorias y que la meta es alcanzar 90 planteles.

Agregó que estas acciones han permitido incorporar a más de 20 mil jóvenes a la matrícula de educación media superior, quienes anteriormente no contaban con una opción para continuar sus estudios.

Supervisan y arrancan pavimentaciones en Apaseo el Alto

Como parte de las acciones de infraestructura urbana, la gobernadora supervisó los trabajos de pavimentación de la calle 18 de Diciembre, en Apaseo el Alto, que registra un avance físico del 40 por ciento y cuenta con una inversión de 4.4 millones de pesos.

Asimismo, encabezó el arranque de la pavimentación de la calle Abelardo Rodríguez, en el tramo comprendido entre Leandro Valle y Martín Carrera.

Esta obra contempla una inversión superior a los 9 millones de pesos y beneficiará a poco más de 300 habitantes.

La gira de trabajo por ambos municipios reunió acciones de inversión industrial, infraestructura médica, educación y mejoramiento urbano, con proyectos enfocados en ampliar las oportunidades y atender las necesidades de las familias de la región.