San Francisco de Asís, el santo patrono de Cuerámaro

Calles, barrios, vecinos y gremios locales han salido a las calles para caminar y recordar al santo

Esaú González Follow on X 1 octubre, 2026

Cuerámaro, Guanajuato.- Calles, barrios, vecinos y gremios locales han salido a las calles para caminar y recordar a San Francisco de Asís patrono de Cuerámaro. La fiesta de San Francisco comenzó desde el pasado 21 de septiembre que culmina el 4 de octubre.

Con globos en mano, cantos y rezos cueramarenses católicos de varias colonias, han peregrinado en la llamada novena de a San Francisco de Asís que a diario reúne a decenas de personas que recuerdan al llamado San Francisco.

Peregrinos llegando al templo de San Francisco de Asís en Cuerámaro.

Comunidades cercanas del municipio de Abasolo, Pénjamo e inclusive de Manuel Doblado, también se organizan para llegar a visitar el tempo que se encuentra al lado del mercado principal y que muestra parte de las tradiciones que se viven en el municipio.

Hay que mencionar que la Fiesta de San Francisco de Asís en Cuerámaro se celebra cada año del 21 de septiembre al 4 de octubre, siendo el día principal la festividad del santo patrono.

Esaú González Follow on X 1 octubre, 2026

Esaú González

Esaú González, periodista mexicano que ha colaborado en diversos medios de Guanajuato y agencias internacionales. Actualmente director de Notus, scout desde los 10 años, voluntario en diversos lugares.

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