San Francisco de Asís, el santo patrono de Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- Calles, barrios, vecinos y gremios locales han salido a las calles para caminar y recordar a San Francisco de Asís patrono de Cuerámaro. La fiesta de San Francisco comenzó desde el pasado 21 de septiembre que culmina el 4 de octubre.

Con globos en mano, cantos y rezos cueramarenses católicos de varias colonias, han peregrinado en la llamada novena de a San Francisco de Asís que a diario reúne a decenas de personas que recuerdan al llamado San Francisco.

Comunidades cercanas del municipio de Abasolo, Pénjamo e inclusive de Manuel Doblado, también se organizan para llegar a visitar el tempo que se encuentra al lado del mercado principal y que muestra parte de las tradiciones que se viven en el municipio.

Hay que mencionar que la Fiesta de San Francisco de Asís en Cuerámaro se celebra cada año del 21 de septiembre al 4 de octubre, siendo el día principal la festividad del santo patrono.