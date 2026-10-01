Abandonan morenistas la dirigencia estatal y van por candidaturas

Guanajuato, Guanajuato.- Adriana Guzmán y Jesús Ramírez Garibay, presidenta y secretario general, respectivamente, del Comité Ejecutivo Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Guanajuato, dejan sus cargos para participar en el proceso de selección de las Coordinaciones de Defensa de la Transformación. También se va responsabilidad el secretario de Organización, Ricardo Gómez Escalante.

Durante una rueda de prensa, informaron lo anterior y presentaron un balance de los resultados alcanzados durante su gestión.

La dirigencia estatal destacó el crecimiento de Morena en Guanajuato y reportó que actualmente cuenta con más de 300 mil personas afiliadas, lo que representa, de acuerdo con el balance presentado, un crecimiento superior al 600 por ciento de su militancia.

Entre los resultados señalados también se encuentra el incremento de tres a 13 municipios gobernados por Morena; el crecimiento de dos a nueve diputaciones federales; el paso de dos a tres representaciones en el Senado, así como una representación de 11 diputaciones locales

La dirigencia estatal sostuvo que estos resultados no corresponden únicamente a quienes encabezaron el Comité Ejecutivo Estatal, sino al trabajo de miles de mujeres y hombres que participaron en tareas de organización, afiliación, formación política, defensa del voto y trabajo territorial.

Ramírez Garibay confirmó que buscará participar por la Coordinación de Defensa de la Transformación en la capital, una intención que, dijo, ya había anunciado previamente. De esa manera desplaza a su pupila Fernanda Arellano, actual regidora que incluso ya tenía bardas con su nombre en miras a la “encuesta” que el partido presenta como base para la designación de candidaturas.

El secretario general explicó que su separación del cargo no será inmediata, pues estará sujeta a la publicación de las convocatorias y a su inscripción en el proceso interno. Este miércoles se publica la convocatoria para las coordinaciones distritales federales, mientras que posteriormente se emitirá la correspondiente a las coordinaciones municipales.

Adriana Guzmán no informó sobre aspiraciones específicas en Moroleón, pero Gómez Escalante sí aspira a competir por la presidencia municipal de Irapuato.

Respecto a quiénes ocuparán los espacios que dejarán los integrantes de la dirigencia estatal, señaló que será el Comité Ejecutivo Nacional de Morena el encargado de nombrar a los delegados en funciones.