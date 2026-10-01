Siete servidores públicos del Hospital General de León se jubilan

León, Guanajuato.- Siete servidores públicos del Hospital General de León culminaron su vida laboral y fueron reconocidos durante una ceremonia de jubilación encabezada por el secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá.

Los trabajadores homenajeados fueron María Fernández Gómez, con 36 años de servicio; Leticia Pérez Marmolejo, con 45; Martha Ramírez Jiménez, con 61; Ana Cecilia García Aguirre, con 36; Néstor Mauricio Patrón Moreno, con 30; Irma González Martínez, con 35, y Rivera Juvenal, con 36.

Durante la ceremonia, Gabriel Cortés Alcalá destacó que cada uno de los homenajeados deja una huella en el Hospital General de León, donde durante años compartieron conocimientos, experiencias y esfuerzo para contribuir a brindar atención a las familias guanajuatenses.

El secretario de Salud reconoció la vocación y entrega demostradas durante sus trayectorias laborales y señaló que el servicio público también se construye con personas que ponen su talento al servicio de los demás.

“Quiero agradecerles todo este tiempo que le han dedicado a la salud de los guanajuatenses, todo este tiempo que le han dedicado a ISAPEG, todo este tiempo que le han dedicado a su estado, a su municipio, a sus familias, porque todo esto ha sido fruto de un trabajo intenso, de entrega continua”.

También recordó los años de servicio que implicaron guardias nocturnas y pasar fechas importantes lejos de sus familias.

“Y qué padre que esté aquí la familia, que estén los compañeros para celebrarles la vida y para celebrar la entrega que han tenido a este su hospital”, expresó Cortés Alcalá.

Familiares y compañeros acompañan a los jubilados

La ceremonia se realizó en el patio anexo al Laboratorio del Hospital General de León, donde compañeros y autoridades acompañaron a quienes concluyeron su vida laboral.

Familiares y compañeros escucharon parte de sus historias, consideradas parte de la memoria del Hospital General de León, a través de cada jornada, aprendizaje y esfuerzo realizado durante sus años de servicio.

El homenaje permitió reconocer las trayectorias profesionales y personales de los trabajadores, así como las enseñanzas que dejan para las nuevas generaciones y su contribución al trabajo de la institución.

“Una vida dedicada al servicio deja una huella que permanece más allá del tiempo”, fue el mensaje que acompañó la ceremonia, como reconocimiento a las trayectorias que llegan a una nueva etapa después de años de servicio en Guanajuato.