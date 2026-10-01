Guanajuato prepara Pasarela de Vida 2026 para sobrevivientes de cáncer de mama

Guanajuato, Gto.- Con el lema “Cada paso cuenta, cada vida inspira”, la Secretaría de Salud de Guanajuato realizará la Pasarela de Vida edición 2026, un encuentro que reunirá a sobrevivientes de cáncer de mama provenientes de distintos municipios del estado y que será abierto a la población.

La iniciativa es impulsada por el Comité Estatal de Patronatos y Voluntariados (CEPAV) y busca reconocer las historias de mujeres que han enfrentado el cáncer de mama y que hoy representan un ejemplo de lucha, valentía y esperanza para otras pacientes y sus familias.

El secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, precisó que las actividades se realizarán el 19 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en las inmediaciones del Forum Cultural de León.

La jornada comenzará a las 10:00 horas con un bazar solidario, orientación médica y acciones de prevención del cáncer, mientras que la Pasarela de Vida se realizará durante la tarde.

Bazar y orientación médica

El bazar de acción solidaria ofrecerá productos y alimentos, cuyos recursos recaudados serán destinados a apoyar a mujeres que enfrentan el cáncer de mama.

En esta actividad participarán voluntarias del CEPAV, instituciones y sociedad civil, unidos por una misma causa.

Como parte de la jornada también se instalará un foro médico, donde personal de salud de la Jurisdicción Sanitaria VII ofrecerá información sobre el cáncer de mama, factores de riesgo, prevención, diagnóstico y la importancia de acudir oportunamente a los servicios de salud.

Mujeres sobrevivientes compartirán sus historias

La Pasarela de Vida será uno de los momentos centrales de la jornada, al colocar en un mismo escenario a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, cuyas historias reflejan que detrás de cada diagnóstico existe una familia, emociones, desafíos y nuevas oportunidades para seguir adelante.

El secretario de Salud agregó que el encuentro contará además con artistas invitados y actividades culturales, con el objetivo de generar un espacio para celebrar la vida y transmitir a la sociedad que ninguna mujer debe enfrentar sola el cáncer.

Señaló que existen servicios de salud, acompañamiento y personas dispuestas a caminar junto a quienes atraviesan esta enfermedad.

Asimismo, exhortó a la población a participar en la jornada de solidaridad y prevención, al considerar que un diagnóstico oportuno puede cambiar una historia de vida.

La detección temprana y la atención médica pueden hacer una diferencia importante frente al cáncer de mama.

“Cada paso cuenta, cada vida inspira” será el lema de una jornada que busca reconocer a las mujeres que han recorrido un camino de lucha y esperanza, así como invitar a más guanajuatenses a sumarse a la prevención.

Nota editorial: El texto proporcionado señala primero que serán 53 sobrevivientes, pero posteriormente menciona 49 mujeres en dos ocasiones. Conviene confirmar la cifra antes de publicar para evitar una inconsistencia en la nota.