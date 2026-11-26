Abasolo, Guanajuato.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto Municipal de Atención a la Mujer (IMAM) llevó a cabo la plática “Vivas, libres y sin miedo”, un espacio de reflexión y sensibilización sobre la importancia de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, así como promover el respeto a sus derechos y una vida libre de violencia.

Durante esta jornada también se realizó la entrega de certificados a las participantes de los talleres de decoración con globos, repostería saludable y corte de cabello, reconociendo el esfuerzo y los conocimientos adquiridos a través de estas actividades que contribuyen al desarrollo de habilidades y al impulso de su autonomía.

Asimismo, se impartió una plática sobre empoderamiento de la mujer, a cargo de la psicóloga Dulce Estherany Guerra Ramírez, quien abordó la importancia de fortalecer la confianza, reconocer las capacidades propias y fomentar la participación de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad.

A través de estas actividades, se busca brindar herramientas que permitan a las mujeres fortalecer su desarrollo personal, ampliar sus oportunidades y reconocer la importancia de vivir en entornos donde prevalezcan el respeto, la igualdad y una vida libre de violencia.