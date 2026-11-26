León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso de JEFERSON “N”, de nacionalidad colombiana, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

La aparente solución a una necesidad económica terminó convirtiéndose en una situación de amenazas y extorsión. Lo que comenzó con un préstamo de apenas 3 mil pesos, solicitado a través de una red social, derivó en una exigencia constante de dinero que se prolongó durante meses, hasta llegar a las amenazas contra la víctima y su familia.

De acuerdo con la investigación, en el mes de junio de 2026, la víctima solicitó un préstamo por 3 mil pesos mediante una red social, bajo el acuerdo de realizar pagos constantes. Sin embargo, luego de varios meses las exigencias de dinero no cesaron, por el contrario, el imputado continuó exigiendo cantidades adicionales, hasta alcanzar un monto mucho mayor al prestamos inicial.

La situación escaló en el presente mes, cuando JEFERSON “N” abordó a la víctima para exigirle más dinero y amenazarlo con privarlo de la vida, tanto a él como a sus familiares, si no cumplía con sus demandas. Ante estos hechos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal encabezados por el Ministerio Público intervinieron y lograron la detención del presunto extorsionador.

Como resultado de las investigaciones y de los datos de prueba presentados por la Fiscalía un Juez de Control resolvió vincular a proceso a JEFERSON “N” por el delito de extorsión agravada, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva por un periodo de dos meses, plazo establecido para el desarrollo de la investigación complementaria.