Manuel Doblado, Guanajuato.- La comunidad de San Juan de la Puerta, en Manuel Doblado, fue reconocida como Orgullo Artesanal de las Piñatas, en homenaje al trabajo de las familias que mantienen viva esta actividad. Como parte del reconocimiento, el gobierno municipal entregó siete placas de identidad e insumos para apoyar a los productores y dar mayor difusión a sus negocios.

Reconocen el trabajo de los artesanos piñateros

Durante un encuentro con habitantes de la comunidad, el presidente municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, destacó el talento, la creatividad y la dedicación de quienes elaboran piñatas, al considerar que su trabajo representa un orgullo para el municipio.

En San Juan de la Puerta existen negocios que, de acuerdo con sus propios productores, tienen más de 20 años de experiencia en esta actividad. Ahí se elaboran piñatas de diferentes tamaños, desde miniaturas hasta piezas medianas y grandes, con figuras para distintas ocasiones.

El colorido, el ingenio y la calidad de cada pieza son parte de las características que distinguen este trabajo artesanal.

Durante el evento, Rubén Remigio agradeció el reconocimiento y el respaldo del gobierno municipal en nombre de los productores.

“Estamos muy contentos, gracias Presidente que nos apoya y que ha pensado en nosotros los piñateros, a nombre de todos le agradecemos este reconocimiento y la identidad para cada comercio”, expresó.

Entregan placas e insumos a productores

Posteriormente, las autoridades realizaron la develación de una placa en el establecimiento Piñatas Mónica, donde se llevó a cabo el acto protocolario y la entrega del resto de las placas de identidad, así como de insumos para los artesanos.

En su mensaje, el alcalde señaló que su administración busca atender las necesidades de las colonias y comunidades, además de impulsar las actividades que dan identidad a Manuel Doblado.

También destacó la importancia de promover el trabajo de los piñateros más allá de sus propios talleres y espacios de producción, para que más personas conozcan sus productos y puedan acercarse a sus negocios.

“Hay que aprovechar el trabajo de nuestros artesanos piñateros, porque eso son, son artistas los que hacen las piñatas. Lo que queremos es dar a conocer su trabajo, lo que queremos es darles publicidad”, señaló Alfaro Reyes.

El presidente municipal agregó que continuará respaldando las condiciones laborales de quienes se dedican a esta actividad.

Continuará la entrega de reconocimientos

En el evento también estuvieron presentes las regidoras Daniela Loza León y Paula Guadalupe Zamora Vargas, así como el secretario del Ayuntamiento, Francisco Castellano.

El gobierno municipal informó que en los próximos días continuará la entrega de placas de identidad a más productores de piñatas de San Juan de la Puerta, con el propósito de reconocer su trabajo y promover esta actividad artesanal.