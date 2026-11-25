Guanajuato, Guanajuato.- El Grupo Parlamentario de Morena manifestó su rechazo a la insuficiente asignación de apenas 50 millones de pesos para la pensión destinada a personas con discapacidad, plasmados en el Paquete Económico 2027 al Congreso del Estado, entregado al Congreso del Estado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

El coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), David Martínez Mendizábal, señaló que esta cantidad está muy lejos de responder a las necesidades de la población guanajuatense, pues se estima que se requieren entre mil 500 y mil 600 millones de pesos para avanzar hacia la cobertura de la pensión no contributiva, como ya lo garantiza el Gobierno Federal para las personas guanajuatenses con discapacidad de 0 a 29 años.

“Los 50 millones prometidos para las personas con discapacidad son totalmente insuficientes. Estamos hablando de que se necesitan alrededor de mil 500 a mil 600 millones de pesos, en principio (…) Esto confirma que el modelo de atención del Gobierno del Estado está rebasado y que no se está respondiendo con la responsabilidad que merece una población cuyos derechos humanos siguen siendo vulnerados”, señaló.

Martínez Mendizábal enfatizó que garantizar los derechos de las personas con discapacidad no debe quedar sujeto a asignaciones presupuestales simbólicas o al modelo que pretende implementar el PAN dando solo apoyos en especie.

Asimismo, anunció que el Grupo Parlamentario de Morena realizará un análisis profesional y exhaustivo del Paquete Económico 2027, con especial atención en tres temas fundamentales:

* Pensión para personas con discapacidad: revisar y exigir una asignación presupuestal suficiente que permita avanzar hacia la cobertura universal de este derecho en Guanajuato.

* Obra pública en León: analizar los recursos destinados al proyecto del puente vehicular del bulevar Aeropuerto, a fin de revisar su justificación, viabilidad y correcta aplicación del gasto público.

* Blindaje de los programas sociales: vigilar que los recursos de programas como “Tocando Corazones” y las denominadas “Tarjetas Rosas” no sean utilizados con fines político-electorales durante el próximo proceso electoral, como Morena ha señalado que ocurrió en 2024.

El Grupo Parlamentario de Morena reiteró que ejercerá su responsabilidad legislativa con rigor, transparencia y compromiso social, para que cada peso del presupuesto público se traduzca en bienestar, justicia social y garantía de derechos para las y los guanajuatenses.

En el acto protocolario de entrega del Paquete Fiscal 2027 participaron las y los diputados de Morena: David Martínez Mendizábal, Antonio “Toño” Chaurand, Ernesto “Tito” Millán, Jenny Oliveros, Plasida Calzada y Maribel Aguilar.