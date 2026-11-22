Pueblo Nuevo, Guanajuato.- Este lunes se llevará a cabo una celebración eucarística en memoria del comisario Rafael Galván Navarro, director de Seguridad Pública de Pueblo Nuevo, y del comandante Eduardo Casiano Delgado, quienes fallecieron en cumplimiento de su labor.

La ceremonia religiosa está programada para las 12 del mediodía en el Templo Nuevo, ubicado en el municipio de Pueblo Nuevo.

La invitación fue difundida mediante una imagen conmemorativa, en la que se convoca a la ciudadanía a acompañar a las familias y compañeros de los mandos de seguridad para pedir por su eterno descanso.

El homenaje busca reconocer la labor de ambos elementos, quienes sirvieron a la comunidad con honor y entrega.