Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Dolores Hidalgo conmemoró los 100 años del nacimiento de José Alfredo Jiménez con una ceremonia encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. Durante el homenaje, destacó la vigencia de las canciones del compositor y su legado en la música mexicana. También reconoció a su hija, Paloma Jiménez, por preservar su herencia artística.

José Alfredo Jiménez, un legado que sigue vivo en México

Ante una plaza llena de visitantes, la gobernadora expresó su emoción por la respuesta de la gente durante esta celebración.

“Qué hermoso ver esta plaza llena en un día tan especial para Dolores Hidalgo, Guanajuato y todo México para celebrar el Centenario del Nacimiento de José Alfredo Jiménez”, expresó.

Libia Dennise reconoció a Paloma Jiménez, hija del cantautor, por ser la guardiana incansable de un legado que representa un patrimonio cultural de México y del mundo.

La mandataria también destacó la conexión que José Alfredo logró establecer con el público a través de sus canciones. Señaló que su obra permanece vigente porque nació de los sentimientos y de las experiencias de la gente.

“Hoy estamos felices de estar aquí, y nos da mucha alegría porque venimos de diferentes rincones a celebrar al compositor de la gente porque José Alfredo le escribió al pueblo. Lo hizo de una manera que permanece a lo largo de los años porque escribió desde el sentimiento, desde el corazón”, expresó.

Asimismo, recordó que las canciones del compositor han acompañado distintas etapas de la vida de los mexicanos.

“Una canción de José Alfredo Jiménez siempre nos recuerda lo que es hablar de amor, y desamor, de esperanza y pasión. Hoy celebramos cien años de que esta tierra vio nacer a ese niño que corría por las calles de Dolores sin saber que cien años después estaríamos aquí para celebrar al más grande cantautor que ha dado este país, un orgullo de Guanajuato”, agregó.

La gobernadora concluyó su mensaje al destacar que la música del artista continúa presente entre quienes mantienen vivas sus canciones.

“Hoy todos estamos orgullosos de seguir cantando sus canciones; José Alfredo es una presencia viva, hoy seguimos reunidos al rey de nuestros corazones, ¡qué viva José Alfredo Jiménez!”, puntualizó.

Autoridades acompañan la celebración en Dolores Hidalgo

En la ceremonia también participó el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri, quien dio la bienvenida a las personas que asistieron al Festival del Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez.

Además, estuvieron presentes la secretaria de Turismo e Identidad, Guadalupe Robles, y el presidente del Consejo Consultivo del DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza.

Tres días de música, cultura y tradición guanajuatense

Como parte de esta conmemoración, Dolores Hidalgo ofreció un programa de tres días con actividades para recordar la vida y obra del compositor.

La celebración incluyó conciertos, actividades artísticas, recorridos tradicionales y presentaciones literarias. También contempló espacios para disfrutar de la gastronomía y las artesanías de Guanajuato.

Entre las presentaciones musicales programadas estuvieron las de Lupita Infante, Camila Fernández, Majo Aguilar y Sin Bandera.

De esta manera, Dolores Hidalgo celebró el centenario del nacimiento de uno de sus hijos más representativos. Su música continúa reuniendo a distintas generaciones y forma parte de la identidad musical de México.