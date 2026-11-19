Silao, Guanajuato.- Con una inversión de 33 millones 794 mil 702 pesos, el Sistema DIF Estatal Guanajuato entregó unidades de transporte, apoyos sociales y equipamiento para fortalecer la atención a personas cuidadoras y familias en situación de vulnerabilidad. Las acciones llegarán a los 46 municipios del estado.

Fortalecen la atención en los 46 municipios

Durante el evento Cuidar es… el fortalecimiento integral de las familias guanajuatenses, el presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, y el director general, Poncho Borja, encabezaron la entrega de apoyos.

La jornada reunió diferentes acciones para mejorar las capacidades institucionales y comunitarias. También buscó reconocer la labor de quienes dedican tiempo y esfuerzo al cuidado de otras personas.

Entre los apoyos entregados destacan 35 unidades de transporte para los Sistemas DIF Municipales y dos vehículos adaptados. Estas unidades permitirán mejorar la movilidad y acercar los servicios de asistencia social a más familias.

Además, distribuyeron 40 mil cobijas como parte de la campaña invernal. Este apoyo representó una inversión de 4 millones 760 mil pesos para proteger a las familias ante las bajas temperaturas.

También entregaron 13 kits de equipamiento DIF Pilares, 33 kits de Escuela para Mayores y 10 mil lentes graduados. Estas acciones buscan mejorar los espacios de atención, promover el envejecimiento activo y favorecer la salud visual.

En apoyo a la primera infancia, otorgaron 850 mil pesos a 44 Centros de Atención Infantil.

Ofrecerán capacitación a personas cuidadoras

Como parte del fortalecimiento del Sistema Integral de Cuidados, Juan Carlos Montesinos anunció nuevos programas de formación a través de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) y el Instituto Estatal de Capacitación (IECA).

La UVEG ofrecerá un curso virtual de 50 horas, mediante microcredenciales, dirigido al público en general que realiza labores de cuidado. El programa proporcionará herramientas prácticas para brindar una atención digna, segura y mejor preparada.

Por su parte, el IECA impartirá el diplomado Cuidado que Transforma, con una duración de 120 horas y modalidad híbrida. Su objetivo será fortalecer los conocimientos técnicos y humanos de las personas cuidadoras.

La capacitación también promoverá la atención digna de las personas adultas mayores, así como el autocuidado y desarrollo de quienes realizan esta labor.

Montesinos señaló que el trabajo coordinado entre instituciones permitirá avanzar hacia un modelo que mejore las condiciones de vida tanto de quienes necesitan cuidados como de quienes los proporcionan.

También destacó que cuidar implica acompañar, brindar herramientas y generar oportunidades para que las personas cuidadoras puedan desarrollarse sin descuidar su propio bienestar.

“Quiero reiterarles que en el DIF Estatal seguiremos trabajando con sensibilidad y cercanía, porque nuestra prioridad son las personas y sus familias. Que en Guanajuato cuidar no signifique renunciar a uno mismo, sino contar con una sociedad y un gobierno que acompañen, reconozcan y respalden a quienes cuidan”, expresó.

Buscan que el cuidado sea una responsabilidad compartida

En su intervención, Poncho Borja explicó que cuidar va más allá de atender necesidades básicas. También implica dedicar tiempo, esfuerzo y atención para acompañar, escuchar y proteger a quienes necesitan apoyo.

“Desde el Sistema DIF Estatal impulsamos el Sistema Integral de Cuidados como una respuesta para garantizar atención digna, oportuna y de calidad a quienes requieren cuidados, al mismo tiempo que fortalecemos las capacidades de las personas cuidadoras mediante herramientas, capacitación y acompañamiento”, señaló.

Finalmente, el Sistema DIF Estatal destacó que continuará trabajando con los 46 Sistemas DIF Municipales y dependencias estatales para acercar apoyos a las comunidades.

Con estas acciones, el organismo busca fortalecer las redes de atención y avanzar hacia un Guanajuato más solidario, donde el cuidado sea una responsabilidad compartida y las familias tengan mejores oportunidades.