Guanajuato, Gto.- El Gobierno de Guanajuato entregará 12 nuevos FIAT notariales a profesionistas que aprobaron el examen de oposición para ejercer esta función. Los nombramientos permitirán reforzar los servicios notariales en 11 municipios del estado. El proceso comenzó con 89 aspirantes y concluyó con 12 personas que acreditaron las pruebas teóricas y prácticas.

Entregan constancias de certificación notarial en Guanajuato

El secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, encabezó la entrega de constancias de certificación notarial en representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

En el acto estuvo acompañado por la alcaldesa de Guanajuato capital, Samantha Smith Gutiérrez; la presidenta del Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato, Guadalupe del Pilar Fuentes Cortez, y el subsecretario de Servicios a la Comunidad, Roberto Mario Enríquez Carrillo.

Las constancias se entregaron a notarias y notarios titulares, auxiliares y aspirantes a desempeñar esta función. El reconocimiento destacó su preparación, esfuerzo y compromiso con la actualización profesional.

Durante el evento, Jiménez Lona señaló que la función notarial es indispensable para brindar certeza jurídica a las familias y contribuir al desarrollo y la justicia en Guanajuato.

También destacó que la capacitación permanente permite fortalecer el ejercicio profesional y ofrecer servicios de mayor calidad, con apego a la ley y a las necesidades de la ciudadanía.

El funcionario subrayó que los nombramientos deben responder a la preparación y los méritos de quienes aspiran a ejercer esta responsabilidad.

“En Guanajuato se requieren personas notarias preparadas y con compromiso, que no vengan a través de una prebenda, deuda o por cuestiones políticas, sino que lleguen por sus méritos propios”, expresó.

Doce aspirantes obtuvieron nuevos FIAT notariales

Como parte del proceso para fortalecer el notariado guanajuatense, el Gobierno estatal anunció que próximamente entregará 12 FIAT para el ejercicio de la función notarial.

Los nombramientos derivan del procedimiento de acceso mediante examen de oposición, establecido en la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato.

De acuerdo con la información presentada, 89 personas realizaron la prueba teórica. De ellas, 19 avanzaron a la evaluación práctica y solamente 12 acreditaron ambas etapas con la calificación requerida.

Las nuevas notarías estarán distribuidas en 11 municipios. Las personas que recibirán los FIAT son:

Municipio Notaría pública Nuevo titular Apaseo el Alto 51 Juan José Guerra Torres Apaseo el Alto 53 Martha Elena Lara Méndez Apaseo el Grande 23 Salvador Maldonado Martínez Comonfort 1 María Elisa Nieto Sánchez Dolores Hidalgo, C.I.N. 3 José de Jesús Campos Gutiérrez Pénjamo 6 Diana García Gómez Purísima del Rincón 2 Alejandro Gutiérrez Aviña San Diego de la Unión 8 Raymundo Francisco Olmedo Rivera San Felipe 1 Rodolfo Ferro Aguirre San Francisco del Rincón 5 Daniel Kevin Aranda Rodríguez San José Iturbide 1 Javier Domínguez Padilla Villagrán 1 Claudia Iliana Ayala Chaurand

Destacan responsabilidad de la función notarial

El secretario de Gobierno recordó que la fe pública representa un honor y una responsabilidad, pues las personas notarias reciben la confianza de ciudadanos, familias, empresas e instituciones.

Asimismo, destacó la importancia de mantener la coordinación entre el Colegio Estatal de Notarios y la Secretaría de Gobierno.

Esta colaboración, a través de la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías, permitirá impulsar acciones de capacitación y actualización profesional.

Jiménez Lona también reconoció el trabajo del Comité Técnico de Certificación. Además, felicitó a quienes aprobaron el examen de oposición y a las personas que recibieron sus constancias.

Finalmente, los exhortó a ejercer su vocación con profesionalismo, honestidad y sentido de servicio en beneficio de las familias guanajuatenses.

Por su parte, la presidenta del Colegio Estatal de Notarios, Guadalupe del Pilar Fuentes Cortez, destacó que Guanajuato cuenta ahora con notarias y notarios más preparados, capaces, honestos, humanos y cercanos a la gente.