Celaya, Guanajuato.- El Partido Acción Nacional (PAN) realizó en Celaya el foro regional “Democracia y libertad: lo que está en juego”, un espacio de diálogo en el que se abordaron los desafíos de la participación ciudadana, las libertades públicas y el papel de las mujeres en la vida democrática.

Analizan los retos de la democracia y la libertad

El encuentro fue encabezado por el Comité Directivo Estatal del PAN y contó con la participación de Adriana Rodríguez Vizcarra, exdiputada federal, y Reyna Rodríguez, jueza de distrito en retiro.

En representación de la presidenta estatal del partido, Juanita de la Cruz Martínez Andrade, asistió Araceli Pérez Granados, secretaria de Vinculación del Comité Directivo Estatal. También estuvieron Sergio Ruiz López, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Celaya, así como militantes, empresarios y ciudadanos.

Durante su intervención, Pérez Granados señaló que la democracia y la libertad requieren ciudadanos informados y espacios donde puedan expresar sus opiniones y participar en las decisiones públicas.

“Nos convoca a reflexionar sobre dos valores tan importantes como la democracia y la libertad, lo más importante en este foro es lo que hagamos después. Hoy hemos puesto sobre la mesa dos asuntos fundamentales, la libertad de participar y el poder de decidir; y ambos están profundamente relacionados porque nadie puede decidir libremente si no tiene información si no existen instituciones que protejan sus derechos o si tienen miedos de expresar lo que piensan”, expresó.

También destacó los obstáculos que han enfrentado las mujeres para acceder a espacios de participación y reconoció a quienes impulsaron la conquista de derechos.

Exdiputada llama a defender las libertades

En la conferencia “Democracia y la Libertad”, Adriana Rodríguez Vizcarra compartió su experiencia como diputada federal por Guanajuato durante el periodo 2006-2009, cuando presidió la Comisión de Economía en la LX Legislatura.

La exlegisladora sostuvo que la democracia no se limita al ejercicio del voto, sino que también implica preservar los derechos y libertades conquistados.

“La democracia no es solo votar, es mantener verdaderamente las libertades que hemos tenido por muchos años, son derechos que se ganaron desde hace mucho tiempo; levanto la voz porque somos guanajuatenses donde se gestó y nació la Independencia, aquí en el estado de Guanajuato y no podemos nosotros no hacer nada por aquello que nos fue dado”, manifestó.

Rodríguez Vizcarra también hizo un llamado a las mujeres a participar y expresar sus opiniones en defensa de sus derechos y del Estado de derecho.

Jueza en retiro habla sobre el poder de decidir

Por su parte, Reyna Rodríguez, jueza de Distrito del Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Guanajuato en retiro, presentó la conferencia “El Poder de decidir”.

Durante su participación, compartió su experiencia de 25 años de carrera judicial y expuso su perspectiva sobre la situación democrática del país.

“Aquí se vive energía de ciudadanos informados e interesados en el futuro de nuestro país, conscientes de lo que ha pasado en estos ocho años; nos regresaron 30 años atrás, como si toda esa lucha de ciudadanos comprometidos, sangre, sudor, no valiera la pena, nos vendieron esta gran mentira que la historia de México comenzó hace ocho años”, señaló.

El Comité Directivo Estatal del PAN indicó que este tipo de encuentros busca fomentar la participación informada y el intercambio de perspectivas sobre los desafíos de la democracia y las libertades públicas en Guanajuato.