Estados Unidos.- Tiendas como Walmart, Tractor Supply y Costco en Estados Unidos registraron un aumento de compras de artículos básicos y de supervivencia. Al parecer, los habitantes se preparan para un escenario apocalíptico tras las recientes fallas tecnológicas y temen un posible apagón masivo.

La caída de Outlook, los avances del uso de la inteligencia artificial (IA), fallas tecnológicas que obligaron a suspender vuelos en todo el país y problemas con los servicios digitales bancarios provocaron alarma en los estadounidenses.

Entre los productos más buscados se encuentran alimentos enlatados, arroz, agua embotellada, pilas, generadores eléctricos, radios y tabletas purificadoras de agua para poder consumirla hasta por 50 años.

Filas de carritos de supermercado han invadido los establecimientos estos últimos días, pese a que el gobierno de Donald Trump apela a guardar la calma y evitar las compras de pánico.