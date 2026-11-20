Guanajuato, Gto.- Un egresado de la Universidad de Guanajuato (UG) desarrolló el fonosomatógrafo, un dispositivo que permite escuchar y representar visualmente los sonidos del cuerpo humano para facilitar su análisis y complementar los estudios médicos. La herramienta busca ofrecer al personal de salud mayores recursos para estudiar señales de los sistemas cardiovascular, respiratorio y digestivo.

Fonosomatógrafo: tecnología para analizar sonidos corporales

El dispositivo fue creado por el maestro Luis Mauricio López Jaramillo, egresado de la Maestría en Ciencias Aplicadas de la Universidad de Guanajuato, Campus León, quien también se desempeña como responsable del Área de Servicios Tecnológicos del Ecosistema Vida UG.

La innovación surgió a partir de necesidades identificadas entre el personal médico. Su funcionamiento permite captar los sonidos corporales y representarlos visualmente en tiempo real, lo que facilita su observación, estudio e interpretación.

De esta manera, el fonosomatógrafo busca complementar otros estudios médicos mediante el análisis de las señales generadas por distintos sistemas del organismo.

Desarrollo del prototipo y solicitud de patente

Para construir el dispositivo, López Jaramillo realizó un proceso de cuatro etapas. La primera consistió en reunir los materiales necesarios; posteriormente, realizó el montaje electrónico, la programación y, finalmente, la encapsulación en 3D para obtener el prototipo.

Después de desarrollar varios modelos funcionales, en mayo de 2025 se presentó la solicitud de patente. Se espera obtener una resolución favorable y el reconocimiento oficial correspondiente.

Además, el proyecto pasó por una etapa de optimización del software para facilitar su utilización. Con esta mejora, cualquier persona que tenga acceso a la herramienta podrá utilizarla de manera intuitiva, sin requerir conocimientos especializados.

Investigación con colaboración universitaria

El desarrollo del fonosomatógrafo contó con la colaboración y asesoramiento de los doctores Teodoro Córdova Fraga, Huetzin Pérez y Kashina Svetlana, integrantes de la División de Ciencias e Ingenierías.

También participaron la doctora Angélica Hernández Rayas, coordinadora del Ecosistema Vida UG Campus León, y el estudiante de Ingeniería Biomédica Jacob Sierra Lemus.

Con este desarrollo, el Ecosistema Vida UG Campus León impulsa la innovación tecnológica aplicada a las necesidades de la comunidad médica, mediante herramientas que buscan facilitar el análisis de señales corporales y contribuir a diagnósticos más precisos.