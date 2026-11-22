Pénjamo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal inició los trabajos de restauración del oratorio de la Parroquia de San Francisco de Asís, inmueble que resultó afectado por el incendio de un puesto comercial cercano.

La presidenta municipal, Yozajambi Molina, informó que las labores buscan recuperar este espacio religioso y devolverle su belleza.

La alcaldesa destacó que el Centro Histórico representa una parte importante de la identidad de Pénjamo, por lo que consideró necesario conservar sus edificios y espacios históricos para las futuras generaciones.

Con estas acciones, el municipio busca preservar uno de sus espacios religiosos y contribuir a la conservación de su patrimonio histórico.