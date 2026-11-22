Irapuato, Guanajuato.- Un poste fue derribado durante un accidente automovilístico registrado la mañana de este domingo sobre la avenida San Juan, entre las calles Lagunilla y Cafetales, en Irapuato.

De acuerdo con un reporte ciudadano, el percance ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando un vehículo en el que viajaban varios jóvenes impactó contra el poste.

El denunciante señaló que, varias horas después del accidente, el poste y los cables de energía eléctrica continuaban sobre la vialidad, sin que hasta el momento se hubiera realizado su retiro.

El reporte fue dirigido a Protección Civil y Bomberos de Irapuato, así como a las autoridades correspondientes, para solicitar la atención del incidente y evitar algún otro accidente.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre la atención de los daños ocasionados.