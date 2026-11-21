Salamanca, Guanajuato.- Un hombre perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado registrado alrededor de las 11:00 de la noche del viernes, en la calle Arezzo, ubicado en la colonia Residencial Ancona, en Salamanca.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió al interior del fraccionamiento, donde la víctima quedó tendida junto a una camioneta de color azul grisáceo. Hasta el momento, no se ha dado a conocer su identidad.

El hecho generó una considerable movilización de corporaciones de seguridad, luego de que se reportaran las detonaciones de arma. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes desplegaron un operativo en la zona.

La agresión se registró a un costado de la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS), en una zona habitacional del municipio.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de los posibles responsables ni sobre personas detenidas por estos hechos.