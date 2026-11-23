Huanímaro, Guanjuato.- Con la participación de instituciones educativas, autoridades municipales y cientos de ciudadanos, Huanímaro conmemoró el 116 aniversario de la Revolución Mexicana con el tradicional desfile del 20 de noviembre. La jornada comenzó con un acto cívico en el fraccionamiento El Mirador y continuó con un recorrido por las principales calles hasta llegar al Jardín Principal.

Acto cívico recuerda los ideales de la Revolución

Las actividades comenzaron en punto de las 8:00 de la mañana en la plaza del fraccionamiento El Mirador, donde se congregaron las escoltas de diferentes planteles educativos y elementos de la Dirección de Seguridad Pública.

El acto cívico fue coordinado por el personal docente del preescolar Atzayacatl. Durante la ceremonia, la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo dirigió un mensaje en el que recordó los antecedentes, ideales y aspiraciones de la Revolución Mexicana.

La presidenta municipal destacó la importancia de mantener vivos los principios de quienes lucharon por construir una nación independiente. También llamó a fortalecer el sentido de pertenencia y el orgullo por México.

“La historia de nuestro país cobra vida cuando la compartimos con nuestra gente, cuando continuamos con esos ideales que nos fueron heredados por hombres y mujeres que lucharon para que hoy tengamos un país mejor. Gracias a todos por participar y hacer grande este movimiento histórico que dio rumbo a nuestro país”, expresó.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a honrar los valores de la Revolución Mexicana más allá de las celebraciones.

“Por eso les pido que sigamos honrando esos valores y preceptos de la Revolución Mexicana no solo con el desfile, sino todos trabajando en unidad para seguir generando las mejores condiciones para todos”.

La alcaldesa concluyó su mensaje con una expresión de orgullo por la historia nacional y el municipio: “¡Que viva la Revolución Mexicana, que viva México y que viva Huanímaro!”.

Escuelas y contingentes llenan de color las calles

Después de la ceremonia cívica, comenzó el tradicional desfile con la participación de instituciones educativas de distintos niveles.

Entre los contingentes estuvieron preescolares, primarias, la secundaria Jaime Torres Bodet, telesecundarias, telebachilleratos y la Universidad IMEI.

También participaron la escuela de Educación Especial CAM Benito Juárez, grupos de tablas rítmicas y carros alegóricos con representaciones típicas.

Durante el recorrido, los participantes avanzaron por las principales calles hasta llegar al Jardín Principal. Ahí presentaron diferentes números y actividades para recordar esta fecha histórica.

Familias se reúnen para disfrutar del desfile

A lo largo del recorrido, cientos de habitantes salieron a las calles y se reunieron afuera de sus viviendas para presenciar el paso de los contingentes.

Las tablas rítmicas, las tradicionales pirámides, las exhibiciones deportivas y los carros alegóricos formaron parte de los atractivos de la celebración.

A estos se sumaron los grupos de cabalgantes, que también participaron en el desfile y contribuyeron al ambiente festivo de la conmemoración.

De esta manera, Huanímaro recordó el inicio de la Revolución Mexicana con una jornada de participación escolar y convivencia ciudadana, en la que las familias se sumaron a una de las tradiciones cívicas más representativas del municipio.