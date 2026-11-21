Guanajuato, Guanajuato.- Juan Carlos Romero Hicks se ha convertido en el único diputado presente en las celebraciones y conmemoraciones históricas. Esta vez presidió la ceremonia cívica realizada en la explanada del Congreso del Estado para conmemorar el aniversario 116 del inicio de la Revolución Mexicana. Ahí recordó los acontecimientos, personajes y aportaciones de este movimiento a la historia y transformación del país.

Romero Hicks señaló que este movimiento histórico representa un proceso de transformación política y social que surgió ante problemáticas como la desigualdad, la falta de democracia y la necesidad de construir nuevas formas de participación ciudadana.

Explicó que la Revolución Mexicana tuvo tres características fundamentales: la ruptura con el régimen anterior, la violencia y la construcción de un nuevo proyecto de nación. Asimismo, destacó que este proceso permitió sentar las bases de una nueva organización institucional y de un marco constitucional que incorporó derechos sociales.

El legislador panista y potencial candidato a la presidencia municipal de la capital, subrayó que la Revolución Mexicana fue la primera revolución social del siglo pasado y una de las primeras en incorporar garantías sociales en una Constitución. Entre sus principales aportaciones mencionó el reconocimiento de que la tierra pertenece a la nación, los derechos laborales, el derecho a huelga, la educación laica, gratuita y obligatoria, así como la consolidación de instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, el Infonavit, el CONACYT y las universidades públicas.

“Esta revolución vive en la conducta y en la actitud de todos nosotros; por eso, lo importante de la reflexión del 20 de noviembre a 116 años es que ese fenómeno social vive, piensa y siente en el surco, en la colonia, en la comunidad, en las cabeceras municipales, absolutamente en todos los espectros de la Patria”, expresó.

También recordó algunas de las frases que marcaron el movimiento, como “Sufragio efectivo, no reelección” y “La tierra es de quien la trabaja”, al señalar que sus principios continúan vigentes en la vida nacional.

Finalmente, invitó a reflexionar sobre los avances alcanzados a partir de este movimiento histórico, así como sobre los retos que aún deben atenderse para continuar construyendo un país con mayores oportunidades y justicia social.

El acto protocolario incluyó honores al Lábaro Patrio, la entonación del Himno Nacional Mexicano y del Himno del Estado de Guanajuato. Además, alumnas y alumnos de la Secundaria Sor Juana Inés de la Cruz, del municipio de León, compartieron con las personas asistentes los momentos y personajes más trascendentales de la Revolución Mexicana.

En la ceremonia estuvieron presentes el diputado Juan Carlos Romero Hicks y la diputada Carolina León Medina, integrantes de la comunidad estudiantil de la Secundaria Sor Juana Inés de la Cruz, así como personas servidoras públicas de la 66 Legislatura.