Manuel Doblado, Guanajuato.- El PRI postulará a un hombre para la presidencia municipal de Manuel Doblado en 2027. Con esta decisión, el actual alcalde, Adolfo Alfaro, queda en posibilidad de buscar la reelección.

La definición la tomó el Consejo Político Estatal del PRI en su sesión de instalación, en la que asignó por género las candidaturas de los 46 municipios de Guanajuato.

Manuel Doblado aparece en primer lugar de la lista de los 23 municipios que encabezarán hombres, junto con León, Salamanca, Ocampo y San Diego de la Unión, entre otros.

Adolfo Alfaro Reyes estuvo presente en la sesión, junto con otros alcaldes priistas y la dirigencia estatal.

El secretario técnico del Consejo Político Estatal, Ángel Araujo Betanzos, explicó que el reparto se hizo conforme a los bloques de competitividad aprobados por el IEEG y a los criterios de paridad. Aclaró que esta distribución corresponde al escenario en que el PRI compite solo, por lo que podría cambiar si va en coalición.

La presidenta estatal del partido, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, señaló que ya se aprobaron los métodos para seleccionar y postular candidaturas, así como el calendario del proceso interno.