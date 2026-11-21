Cuerámaro, Guanajuato.- El PRI postulará a una mujer para la presidencia municipal de Cuerámaro en la elección de 2027. Así lo definió el Consejo Político Estatal del partido, que repartió por género las candidaturas de los 46 municipios del estado.

Cuerámaro quedó entre los 23 municipios reservados para mujeres, junto con Romita, Pénjamo, Irapuato, Celaya, Silao, Santa Catarina y Tarandacuao, entre otros.

El secretario técnico del Consejo Político Estatal, Ángel Araujo Betanzos, explicó que la asignación se hizo con base en los bloques de competitividad aprobados por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y los criterios de paridad de género.

Sin embargo, aclaró que esta definición aplica si el PRI compite solo y si el partido decide ir en coalición en el municipio, el género de la candidatura podría cambiar.

La dirigente estatal, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, dijo que el partido ya cuenta con plataforma electoral, métodos de selección y calendario interno para elegir a sus candidaturas, pidiendo a la militancia traducir estas decisiones en trabajo territorial y cercanía con la ciudadanía.