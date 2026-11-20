Manuel Doblado, Guanajuato.- Con la participación de 51 contingentes y más de mil 785 personas, Manuel Doblado conmemoró el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana con su tradicional desfile cívico-militar, que reunió a miles de familias en las principales calles de la ciudad.

Desfile reúne a instituciones y asociaciones

Las actividades comenzaron con los honores al Lábaro Patrio en la explanada de la Plaza de Armas “Insurgente José Antonio Torres”. Posteriormente, los contingentes recorrieron las calles Juan Cayetano Gómez de Portugal, Francisco González Bocanegra, Santos Degollado, Lic. Manuel Doblado, José Antonio Torres, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

Durante casi tres horas, estudiantes, representantes de instituciones y asociaciones presentaron actividades físicas y deportivas, acompañadas de música, tablas rítmicas, pirámides y representaciones alusivas a la época revolucionaria.

De acuerdo con la información del desfile, participaron 43 escoltas con banderas nacionales y estatales, además de 41 vehículos, como parte de los 51 contingentes que integraron el recorrido.

Familias disfrutan de actividades en la plaza principal

El presidente municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, encabezó la celebración acompañado por la presidenta del DIF Municipal, Marisol Ramírez, y los integrantes del Ayuntamiento.

Al finalizar el recorrido, las familias se reunieron en la plaza principal para disfrutar de la música de banda y compartir una tarde de convivencia.

Con estas actividades, Manuel Doblado conmemoró un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, con la participación de instituciones, organizaciones y habitantes del municipio.

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