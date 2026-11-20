México.- Usuarios de Telcel reportaron fallas del servicio que iniciaron alrededor de las 11 de la mañana. Entre los estados con más afectados se encuentran Querétaro, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Morelos e Hidalgo.

Según Downdetector, entre los principales problemas se detectaron la señal móvil, el internet y las llamadas de voz. Las quejas tuvieron su pico más alto cerca de la 1 de la tarde. A la 1:20, más de 4 mil mexicanos presentaron su queja.

En redes sociales, las personas informaron que no podían enviar ni recibir llamadas, así como tampoco podían acceder a búsquedas de internet, aplicaciones de mensajería instantánea.

De igual forma, la compañía, mencionó que se encuentra trabajando por restablecer el servicio que se espera, se regule paulatinamente.