Llega nueva sala de hemodinamia a Irapuato; reducirá traslados a León

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato ya cuenta con nueva sala de hemodinamia en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 para beneficio de la población derechohabiente. En el marco del Día Mundial del Corazón (29 de septiembre) la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato informa que se invirtió más de 50 millones de pesos en equipamiento y adecuación de infraestructura en su realización.

“El área de hemodinamia sirve para encontrar enfermedades del corazón, como el infarto, no solo para diagnosticarlas, sino también para tratarlas, se trata de un equipo de alta tecnología que permite ver con mayor precisión y resolución la situación de las y los pacientes, con equipo de última tecnología”, comentó el cardiólogo intervencionista a cargo de la sala, doctor Jardiel Argüello Bolaños.

Detalló que la sala cuenta con equipamiento de vanguardia y que emite poca radiación para los procedimientos coronarios que se realizan, pero con resolución excelente. Además del angiógrafo, cuenta con equipos de imagen intravascular y fisiología coronaria para atención de pacientes con infarto o síndromes coronarios crónicos.

El personal que atiende a la población derechohabiente en esta sala de hemodinamia está compuesto por 12 enfermeras clínicas altamente capacitadas, un técnico radiólogo para aprovechar al máximo las proyecciones y el software del equipo, un médico anestesiólogo, así como personal de camillería exclusivo para la sala.

Un gran beneficio de esta sala, para la población derechohabiente, es que algunos de los pacientes, luego de la valoración correspondiente, ya no tendrán que ser enviados a otros hospitales, ya que la capacidad de equipamiento y personal permite brindarles toda la atención requerida en este mismo hospital.

La sala permite atender hasta cuatro casos programados al día, además de los pacientes que ingresen por infarto agudo. Dijo que la sala es utilizada para apoyo de diagnósticos y hasta para atención de padecimientos de alta complejidad.

El principal padecimiento atendido en esta sala de hemodinamia es el infarto agudo de miocardio, es decir, cuando llega el paciente con arterias tapadas. Mencionó que, el Código Infarto ha sido un programa exitoso en el Instituto y con esta sala se busca evitar enviar a estos pacientes a León y ahora atenderlos en el mismo HGZ No. 2 en Irapuato.

En beneficio para los pacientes se puede mencionar la atención inmediata que requieren estos padecimientos, pero también impactará positivamente en lo institucional en cuanto disminución de traslados, tiempo de hospitalización, así como de tiempo de atención para otorgar servicio oportuno.

Destacó que, la inversión que realizó el Instituto en este hospital de Irapuato no tiene precedentes y gracias a esta innovación se otorga atención prioritaria a pacientes con infarto no solo salvándoles la vida, sino, mejorando la calidad de esta.