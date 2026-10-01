Atrapan a 2 abasolenses con fusiles y droga en centro de Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- Dos jóvenes abasolenses fueron detenidos en el centro de Huanímaro por elementos de FSPE. Los hechos se registraron sobre la calle Refugio Acosta, cuando uno de ellos fue visto portando un arma; se les encontraron dos más, cartuchos, cargadores y bolsas con presunta droga.

Durante un patrullaje de prevención y vigilancia realizado el pasado seis de septiembre, los elementos de seguridad notaron en la vía pública a dos hombres, al parecer en actitud sospechosa.

Al revisarlos, encontraron tres armas largas, tres cargadores y 68 cartuchos útiles. También fueron localizadas 20 bolsas con aproximadamente 4.7 gramos de una sustancia con características de la cocaína, así como dos bolsas con alrededor de 29.5 gramos de hierba verde y seca con características de la marihuana.

Como resultado, fueron capturados Carlos Eduardo “N”, de 24 años, e Isael “N”, de 19 años, ambos con domicilio en el municipio de Abasolo. De igual manera, los indicios fueron asegurados para darle continuidad al caso.