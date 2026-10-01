Irapuato: Lorena Alfaro rinde balance de 5 años de gestión

Irapuato, Guanajuato.- La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, refrendó su compromiso de trabajar por mejores condiciones de vida para las familias de Irapuato, al compartir los avances y aprendizajes de cinco años de gestión y reconocer los retos que requieren atención sostenida.

Durante su Mensaje Ciudadano, destacó que la transformación del municipio exige responsabilidad, cercanía con la población y una visión que permita atender las necesidades actuales mientras se construyen bases para el futuro.

“Irapuato está cambiando. Digo que está cambiando. Una ciudad no cambia de una vez y para siempre; el cambio verdadero tarda, avanza, a veces encuentra resistencia y muchas veces nos obliga a volver a mirar algo que creíamos ya resuelto”, puntualizó.

La Alcaldesa recordó que, al inicio de su administración, la prioridad fue impulsar la reactivación tras la emergencia sanitaria y acompañar a quienes más resintieron sus consecuencias. Posteriormente, los esfuerzos se concentraron en atender rezagos y fortalecer la capacidad de respuesta del Gobierno Municipal. Ahora, el objetivo es extender los beneficios a más colonias y comunidades.

Subrayó que el valor de cada obra, programa o inversión está en lo que representa para las personas: una oportunidad para alguien con discapacidad, acompañamiento para una mujer que enfrenta violencia, un mejor servicio de agua para una familia o herramientas de prevención para una comunidad.

En materia de seguridad, Lorena Alfaro reconoció que, pese al fortalecimiento institucional, la incorporación de tecnología y las acciones preventivas, la inseguridad continúa siendo uno de los principales desafíos de Irapuato.

Señaló que la construcción de paz requiere escuchar a la población, comprender las causas de la violencia y mantener la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, además de la actuación policial.

También identificó necesidades relacionadas con el agua y las desigualdades entre territorios. Sobre la confianza ciudadana, sostuvo que se construye diariamente mediante la escucha, la atención y la disposición para recibir tanto reconocimientos como críticas.

Alfaro García destacó que uno de los principales aprendizajes de estos cinco años ha sido comprender que los avances requieren la participación activa de sus habitantes. Por ello, llamó a mantener el esfuerzo compartido para dar continuidad a lo alcanzado y responder a las demandas pendientes.

Asimismo, agradeció a las mujeres y hombres que integran el Gobierno Municipal por su trabajo cotidiano. De manera especial, reconoció a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, por la coordinación y el respaldo estatal brindado al municipio.

Por su parte, la Gobernadora de la gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció el trabajo del Gobierno de Irapuato durante estos años de gestión y recordó que, por sus condiciones, la ciudad es uno de los grandes motores del estado y un orgullo para toda su gente.

“Quiero reconocer la valía y el trabajo comprometido, la coordinación eficaz y el compromiso que siempre ha mostrado Lorena por dirigir los destinos de un municipio que sin duda es un motor para Guanajuato”, puntualizó.

De cara a los próximos años, la Presidenta Municipal señaló que su responsabilidad comprende concluir las acciones emprendidas y dejar condiciones que permitan a Irapuato seguir avanzando.

Destacó que los proyectos de largo plazo deben pertenecer a la ciudad, no a una persona, un partido o una administración. Esta visión, expresó, exige atender las urgencias del presente sin perder de vista las necesidades de las próximas generaciones.

Finalmente, reiteró su compromiso de trabajar hasta el último día de su mandato, con responsabilidad, apertura y disposición para corregir cuando sea necesario. Refrendó que el cambio de Irapuato es resultado de un esfuerzo colectivo y convocó a la ciudadanía a seguir participando en la construcción de su futuro.