Guanajuato: partidos afilan armas para elecciones, INE pide debate civilizado

Guanajuato, Guanajuato.- Con la asistencia de dirigencias y líderes partidistas, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato llevó a cabo la instalación del Consejo Local para los trabajos correspondientes al Proceso Electoral Federal 2026 – 2027 en la entidad, en el marco de un proceso concurrente en el que se desarrollarán elecciones federales y locales el 6 de junio del próximo año.

En sesión ordinaria, Ana Lilia Pérez Mendoza, quien un día antes rindió protesta como Consejera Presidenta ante el Consejo General del INE, encabezó la toma de protesta de las y los integrantes del Consejo Local, conformado por Patricia Castillo Gómez, María Santos Montoya Prieto, Verónica Vázquez Piña, Laura Itzamaray Aguirre Puente, Rosendo Francisco Arroniz Martínez y Erik Gerardo Ramírez Serafín, en su calidad de consejeras y consejeros electorales; Yadira Marcela Sánchez Castellanos, como Secretaria del Consejo; así como por las representaciones de los partidos políticos con registro nacional.

Tomaron protesta a representantes de los partidos políticos que contendrán en el proceso electoral: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), del Trabajo (PT), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los de nuevo registro: Construyendo Sociedades en Paz (PAZ) y Somos. Si bien el representante del PAN llegó tarde a la ceremonia de toma de protesta, quedó formalmente registrado en su función.

En el acto, Pérez Mendoza señaló que el Consejo Local tendrá entre sus responsabilidades dar seguimiento y participar en diversas etapas fundamentales del proceso electoral, entre ellas la instalación de los Consejos Distritales, la insaculación y capacitación de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla, la determinación y ubicación de casillas, así como la supervisión de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales y los cómputos correspondientes.

Hizo un llamado a que las deliberaciones y eventuales diferencias de opinión se conduzcan mediante el respeto mutuo, la argumentación jurídica y política, privilegiando en todo momento la civilidad y la madurez democrática.

Detalló que la ciudadanía participará en la elección de quienes integrarán la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para la renovación de los 500 escaños federales, de los cuales 15 corresponden al estado de Guanajuato y de manera concurrente, en la entidad se desarrollarán las elecciones locales para renovar las diputaciones del Congreso del Estado y los Ayuntamientos.

Explicó que la concurrencia de elecciones federales y locales representa un reto operativo que requiere coordinación institucional, precisión técnica y estricto apego a las disposiciones legales, con el propósito de garantizar que cada voto sea emitido y contabilizado bajo condiciones de certeza y transparencia. Por ello, destacó la importancia de la colaboración permanente entre el INE y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, “caminaremos juntos respetando el ámbito de competencia de cada institución, pero unidos bajo la misma meta compartida, entregarle a la ciudadanía una jornada electoral pacífica, ordenada, ejemplar y plenamente confiable”.

Finalmente, la Consejera Presidenta reiteró que el desarrollo exitoso del Proceso Electoral Federal 2026 – 2027 dependerá de la suma de esfuerzos entre las instituciones electorales, los partidos políticos, las consejerías electorales, las y los funcionarios electorales y, de manera fundamental, la ciudadanía

Durante la sesión, se informó sobre el procedimiento y los plazos para la integración de los Consejos Distritales de la entidad, así como de la identificación de vacantes de personas Consejeras Electorales para este proceso electoral. También, se acordó la utilización de medios electrónicos o magnéticos para la presentación a las personas integrantes del Consejo Local de la documentación que acompañe la convocatoria a las sesiones de dicho órgano.

Respecto de la determinación del horario de labores, se estableció que será de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, mientras que los sábados, de 09:00 a 14:00 horas.

También concurrieron en esta sesión, Verónica Fabiola González Gamiño, Vocal del Registro Federal de Electores, Cecilia Maldonado Reyes, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Laura Granados Diosdado, Vocal de Organización Electoral.

Al evento asistieron representantes de los Poderes del Estado, del Organismo Público Local Electoral y de instituciones aliadas, así como las dirigencias estatales de los partidos políticos y las y los titulares de las 15 Juntas Distritales Ejecutivas.