Alcaldesa de Huanímaro destaca apoyos del campo en informe

Laura Villalpando presentó su segundo informe de gobierno con avances en drenaje y pavimentación, apoyos al sector agrícola y atención integral de salud

Redacción Notus30 septiembre, 2026

Huanímaro, Guanajuato.- Avances en drenaje sanitario y pavimentación en comunidades, apoyos para el campo y atención en la salud integral formaron parte de la presentación del segundo informe de gobierno de la alcaldesa de Huanímaro, Laura Villalpando.

Durante el evento, la presidenta enfatizó en los apoyos entregados para la agricultura huanimarense. En conjunto con la Secretaría del Campo de Guanajuato, se facilitaron insumos, herramientas, maquinaria y ayuda en caso de siniestros. Con ello se aseguró al sector agrícola que desempeña un papel económico importante en el municipio.

Como eje principal del progreso, se destacaron obras de pavimentación y drenaje en comunidades. Mas de 3.3 millones destinados a la rehabilitación de San Jose Ayala y la remodelación de vialidades en San Antonio de Guía y San Cristóbal fueron resultado del trabajo municipal.

La dependencia DIF atendió a los huanimarenses brindando consultas médicas y psicológicas gratuitas, servicios odontológicos, y traslados a pacientes con hemodiálisis y quimioterapia.

Cabe señalar que representantes de los tres poderes de gobierno acudieron al evento, entre ellos, Marisol Suárez Correa, Secretaria del Campo, en representación de la gobernadora Libia Dennise. Asimismo, la senadora y dirigente estatal del Partido Verde Kikis Magaña; y el diputado ex verde Sergio Contreras

Redacción Notus30 septiembre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información