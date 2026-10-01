Alcaldesa de Huanímaro destaca apoyos del campo en informe

Huanímaro, Guanajuato.- Avances en drenaje sanitario y pavimentación en comunidades, apoyos para el campo y atención en la salud integral formaron parte de la presentación del segundo informe de gobierno de la alcaldesa de Huanímaro, Laura Villalpando.

Durante el evento, la presidenta enfatizó en los apoyos entregados para la agricultura huanimarense. En conjunto con la Secretaría del Campo de Guanajuato, se facilitaron insumos, herramientas, maquinaria y ayuda en caso de siniestros. Con ello se aseguró al sector agrícola que desempeña un papel económico importante en el municipio.

Como eje principal del progreso, se destacaron obras de pavimentación y drenaje en comunidades. Mas de 3.3 millones destinados a la rehabilitación de San Jose Ayala y la remodelación de vialidades en San Antonio de Guía y San Cristóbal fueron resultado del trabajo municipal.

La dependencia DIF atendió a los huanimarenses brindando consultas médicas y psicológicas gratuitas, servicios odontológicos, y traslados a pacientes con hemodiálisis y quimioterapia.

Cabe señalar que representantes de los tres poderes de gobierno acudieron al evento, entre ellos, Marisol Suárez Correa, Secretaria del Campo, en representación de la gobernadora Libia Dennise. Asimismo, la senadora y dirigente estatal del Partido Verde Kikis Magaña; y el diputado ex verde Sergio Contreras