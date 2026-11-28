Acámbaro, Guanajuato.- Con una inversión de 10 millones 767 mil 592 pesos, el Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Obra Pública (SOP), concluyó la primera etapa de la conservación periódica de la carretera Acámbaro – Parácuaro, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y brindar traslados más seguros y eficientes a quienes transitan por esta vía.

El titular Juan Pablo Pérez Beltrán, informó que los trabajos se realizaron a lo largo de 4.4 kilómetros de carretera, por donde circulan diariamente más de 6 mil 926 vehículos, en beneficio de 28 mil 454 habitantes de la región.

Detalló que las acciones incluyeron limpieza de hombros, bacheo aislado, renivelaciones locales con mezcla asfáltica en caliente y bacheo profundo aislado. También se llevó a cabo el fresado de la superficie de rodamiento y la colocación de carpeta asfáltica, con el propósito de recuperar las condiciones de la vialidad.

De manera complementaria, se construyeron reductores de velocidad y se aplicó señalamiento horizontal para fortalecer la seguridad vial.

Pérez Beltrán destacó que, en atención a las instrucciones de la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, la Secretaría de Obra Pública mantiene un trabajo permanente para conservar y fortalecer la red carretera estatal, mediante acciones que respondan a las necesidades de movilidad de las y los guanajuatenses.