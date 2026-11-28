Irapuato, Guanajuato.- La Trinca Fresera consiguió una contundente victoria al imponerse 7-1 a Purépechas FC, en partido correspondiente a la Liga Premier.

El conjunto fresero tuvo una destacada actuación ofensiva y repartió sus anotaciones entre Nico Arcila, quien marcó en dos ocasiones, Heriberto de la Rosa, Emanuel Montejano, Jacobo Alatorre, Maximiliano Reyes y Arturo Hernández.

Con este resultado, el Club Irapuato celebró una nueva victoria ante su afición y reafirmó su intención de mantenerse como protagonista en la competencia.