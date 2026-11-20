Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato informó que alcanzó el 100% de comerciantes del Centro Histórico capacitados en atención al cliente y administración de negocios. La más reciente entrega de constancias benefició a 117 comerciantes fijos y semifijos, mediante una colaboración con el CECATI No. 80.

Comerciantes reciben capacitación para mejorar sus negocios

La entrega de constancias se realizó en el Museo Salvador Almaraz, donde la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que la preparación permite fortalecer los negocios y mejorar los servicios que reciben habitantes y visitantes.

La alcaldesa señaló que los cursos también abordan temas de salubridad, orden y limpieza, aspectos que contribuyen al mejoramiento de los espacios comerciales.

“La capacitación siempre nos viene muy bien para estar al día, con conocimiento, para que nuestro negocio prospere, sea mejor nuestra atención al cliente y se atiendan temas de salubridad, orden y limpieza; todo eso es en beneficio de ustedes, de sus negocios, del Centro Histórico y de nuestra ciudad”, expresó.

Asimismo, adelantó que el Gobierno Municipal continuará impulsando acciones para favorecer la convivencia, el ordenamiento urbano y el desarrollo económico del Centro Histórico y los barrios tradicionales. También buscará ampliar estos esquemas a comerciantes establecidos.

Impulsan ordenamiento y mejoras en espacios comerciales

Por su parte, Alejandro Miranda Guzmán, coordinador del Centro Histórico, explicó que la capacitación forma parte de una estrategia integral que contempla acciones de movilidad, seguridad y prevención del trabajo infantil, en coordinación con el DIF Irapuato.

También incluye la implementación de la estrategia Círculo Violeta, a cargo del Instituto de las Mujeres Irapuatenses (Inmira).

Miranda Guzmán recordó que hace un año se entregaron constancias a 144 comerciantes de las plazas del Centro Histórico. En esta ocasión, los reconocimientos correspondieron a 117 comerciantes del Polo 2 y la Nave Porfiriana.

Como parte de las acciones de mejoramiento comercial, el municipio reportó los siguientes avances:

Habilitación de 344 espacios para motocicletas.

Avances en la regulación de 62 estacionamientos.

Renovación de la imagen de 132 carritos comerciales de plazas públicas.

Mantenimiento de la techumbre del Polo 2.

Mantenimiento de la cubierta de lona de la Nave Porfiriana.

Durante el evento, Dalia Ivett Pérez Aguilar, subdirectora de Enlace Operativo de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo en Guanajuato, reconoció la colaboración con el Gobierno Municipal para acercar oportunidades de capacitación a los distintos sectores productivos.

Con estas acciones, el Gobierno de Irapuato busca fortalecer la actividad comercial, mejorar la atención a los visitantes y mantener espacios públicos ordenados, como parte de los objetivos del Programa de Gobierno Municipal y la Estrategia Irapuato 27.