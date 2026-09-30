Irapuato conmemora 261 aniversario del natalicio de José María Morelos

Autoridades municipales destacaron la vigencia de los ideales de Morelos durante un acto cívico realizado en Irapuato

Redacción Notus30 septiembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato conmemoró el 261 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, uno de los principales protagonistas de la Independencia de México y autor de los Sentimientos de la Nación.

El acto cívico fue organizado a través de la Dirección General de Educación y de las Juventudes y contó con la representación de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, a cargo de Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal.

Durante su intervención, Valeria Alfaro destacó la trascendencia de los principios planteados por Morelos en 1813 y su vigencia en la construcción de una sociedad con mayores oportunidades y justicia.

“En los Sentimientos de la Nación, Morelos planteó principios como la independencia, la soberanía popular, la igualdad ante la ley y la abolición de la esclavitud. Hablar de libertad significa también hablar de instituciones fuertes y de garantizar justicia social. El reto de nuestro tiempo es seguir construyendo un México donde estos ideales sean principios que se vivan día a día desde nuestras familias y comunidades”, enfatizó.

Destacan legado de José María Morelos

La directora general de Educación y de las Juventudes, Joyce Guerrero Barajas, destacó la vigencia del legado de José María Morelos y la importancia de transmitir sus ideales a las nuevas generaciones.

“Recordar a Morelos es recordar que los grandes cambios nacen cuando hay personas dispuestas a asumir su responsabilidad, a defender sus principios y a trabajar por el bienestar de los demás. Su legado nos habla de justicia, libertad y de la importancia de construir un país donde las oportunidades y los derechos sean una realidad para todas y todos”, señaló.

Con esta ceremonia, el Gobierno de Irapuato concluyó las actividades conmemorativas realizadas durante septiembre, en las que se recordaron personajes y acontecimientos de la historia de México y se promovió la participación de la comunidad en la preservación de la memoria histórica.

Las autoridades municipales señalaron que estas actividades buscan impulsar la formación cívica, el conocimiento de la historia y los valores entre niñas, niños y jóvenes irapuatenses, así como fortalecer el compromiso con la comunidad desde las familias, las escuelas y los espacios públicos.

Redacción Notus30 septiembre, 2026

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