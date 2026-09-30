Irapuato conmemora 261 aniversario del natalicio de José María Morelos

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato conmemoró el 261 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, uno de los principales protagonistas de la Independencia de México y autor de los Sentimientos de la Nación.

El acto cívico fue organizado a través de la Dirección General de Educación y de las Juventudes y contó con la representación de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, a cargo de Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal.

Durante su intervención, Valeria Alfaro destacó la trascendencia de los principios planteados por Morelos en 1813 y su vigencia en la construcción de una sociedad con mayores oportunidades y justicia.

“En los Sentimientos de la Nación, Morelos planteó principios como la independencia, la soberanía popular, la igualdad ante la ley y la abolición de la esclavitud. Hablar de libertad significa también hablar de instituciones fuertes y de garantizar justicia social. El reto de nuestro tiempo es seguir construyendo un México donde estos ideales sean principios que se vivan día a día desde nuestras familias y comunidades”, enfatizó.

Destacan legado de José María Morelos

La directora general de Educación y de las Juventudes, Joyce Guerrero Barajas, destacó la vigencia del legado de José María Morelos y la importancia de transmitir sus ideales a las nuevas generaciones.

“Recordar a Morelos es recordar que los grandes cambios nacen cuando hay personas dispuestas a asumir su responsabilidad, a defender sus principios y a trabajar por el bienestar de los demás. Su legado nos habla de justicia, libertad y de la importancia de construir un país donde las oportunidades y los derechos sean una realidad para todas y todos”, señaló.

Con esta ceremonia, el Gobierno de Irapuato concluyó las actividades conmemorativas realizadas durante septiembre, en las que se recordaron personajes y acontecimientos de la historia de México y se promovió la participación de la comunidad en la preservación de la memoria histórica.

Las autoridades municipales señalaron que estas actividades buscan impulsar la formación cívica, el conocimiento de la historia y los valores entre niñas, niños y jóvenes irapuatenses, así como fortalecer el compromiso con la comunidad desde las familias, las escuelas y los espacios públicos.