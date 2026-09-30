Aseguran 50 mil litros de combustible y toma clandestina en Celaya

Celaya, Guanajuato.- Autoridades estatales y federales localizaron un punto utilizado presuntamente para el almacenamiento irregular de hidrocarburo, donde fueron asegurados aproximadamente 50 mil litros de combustible y detectada una toma clandestina.

El hallazgo ocurrió durante labores conjuntas de prevención y vigilancia realizadas por integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

El operativo se realizó sobre un camino de terracería que conduce hacia Santa Fe de la Purísima, a la altura de la comunidad de Merino, en los límites con Cortazar.

Detectan contenedor con 50 mil litros

Durante el recorrido, los integrantes del operativo detectaron un fuerte olor a hidrocarburo, por lo que ampliaron la inspección en la zona.

Entre ramas secas localizaron un contenedor de fabricación artesanal, con capacidad aproximada para 75 mil litros y que al momento de la intervención almacenaba alrededor de 50 mil litros de combustible.

Durante la revisión también fue detectada una toma clandestina.

Aseguran el sitio para las investigaciones

El lugar fue asegurado y se dio aviso a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias necesarias y determinar el origen del hidrocarburo localizado.

La Secretaría de Seguridad y Paz mantiene la coordinación con autoridades federales para fortalecer la vigilancia en zonas estratégicas y detectar actividades relacionadas con el mercado ilícito de hidrocarburos.