Guanajuato obtiene ocho reconocimientos en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2026

Guanajuato.- La delegación de Guanajuato obtuvo dos medallas de plata, cuatro de bronce y dos menciones honoríficas en la 10.ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB 2026), realizada del 24 al 28 de septiembre en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Las medallas de plata fueron para Luis Adrián Sánchez Reyes, estudiante de la Uniamerican International School de Celaya, en el nivel I, e Ian Mateo Echeveste Ferrer, del Instituto Lux de León, en el nivel II.

Las medallas de bronce correspondieron a Milan Alexander Mascotte Vital, de la Escuela Narciso Mendoza de Salamanca; Joaquín Rafael Servín Sandoval, de la Escuela Cuitláhuac de Irapuato; Eduardo Josué Ayala Muñoz, de la Escuela José Vasconcelos de Salamanca, y Ander Alonso Albores Ramírez, de la Escuela Nuevo Continente de Celaya.

Asimismo, Kaito Antonio Valdez Muto, del Colegio Monclair de León, y David Santiago Cabello Serrano, del Colegio del Bajío de Salamanca, recibieron menciones honoríficas.

Participan 279 estudiantes de todo el país

La competencia reunió a 279 estudiantes provenientes de 31 entidades federativas, quienes participaron en pruebas que pusieron a prueba sus conocimientos, creatividad y capacidad para resolver problemas matemáticos de alta complejidad.

La delegación guanajuatense estuvo integrada por nueve estudiantes de primaria y secundaria, quienes participaron en la competencia nacional.

Trabajo conjunto para impulsar el talento matemático

La participación de Guanajuato fue resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), instituciones que impulsan la detección, formación y desarrollo de estudiantes con aptitudes sobresalientes en matemáticas.

Los resultados también reflejan el trabajo de preparación de las y los estudiantes, así como el acompañamiento de docentes, entrenadores, directivos y familias durante su formación y participación en la competencia.